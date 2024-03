Arriva a Trieste "Heavy Psych Sound Fest" per un weekend all'insegna della musica

Arriva per la prima volta a Trieste il festival itinerante Heavy Psych Sound Fest. L'evento si terrà questa primavera, nel dettaglio venerdì 3 e sabato 4 maggio, presso il Teatro Miela ed è organizzato da Rocket Panda Management in collaborazione con Heavy Psych Sounds Records.

Heavy Psych Sound Fest

L'etichetta discografica Heavy Psych Sounds Records & Booking si appresta così a portare per la prima volta in città l'ormai acclamata mini serie di festival. Heavy Psych Sound Fest è un festival itinerante di successo, negli ultimi anni è stato organizzato in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra ma anche a Los Angeles, San Francisco, New York e Baltimora.

In città il festival è organizzato assieme alla crew di Rocket Panda Management, in prima linea oramai da anni per la maggior parte degli eventi stoner e heavy psych a Trieste e dintorni, oltre al festival musicale estivo StonerKras Fest. Subito dopo Trieste, un nuovo appuntamento del festival è in programma il 4 e 5 maggio al Freakout Club di Bologna.

Le band

Tra le band che si esibiranno troviamo diversi gruppi di spicco come gli eroi americani dello sludge/weed metal Bongzilla, la leggenda californiana Nick Oliveri con i suoi Mondo Generator, la punta di diamante del movimento doom italiano, gli Ufomammut, i pionieri dello stoner rock greco Nightstalker, oltre ai Mr.Bison, 1782, The Clamps, Kadabra, Witchthroat Serpent, Josiah, Tankzilla e gli eroi locali Buss. A concludere entrambe le serate un imperdibile Dj Set.

Info e biglietti

Prevendita e biglietti per l'intero weekend acquistabili su Vivaticket. Qui le prevendite/biglietti per le singole giornate. Ticket disponibili anche presso la biglietteria del Teatro Miela, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19. Per maggiori informazioni: info@rocketpandamanagement.com/Teatro Miela.