Festa della mamma: consigli e idee regalo

Domenica 9 maggio sarà la Festa della mamma, un giorno unico per celebrare la maternità e la figura delle mamme di tutto il mondo. Una ricorrenza dove i bambini regalano alle loro madri graziosi lavoretti realizzati a mano, disegni e poesie. Ma non solo i bambini, la tradizione vuole infatti che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori dai propri figli, di qualunque età.

Amore e creatività sono le parole d'ordine, per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici regali floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. Se non avete idea di cosa regalare alla vostra mamma nel giorno della sua festa, ecco alcuni consigli utili e originali.

I regali da poter fare ad una donna, e soprattutto ad una mamma, sono davvero innumerevoli, basta poco per farla sentire speciale:

Fiori e pensieri: per chi vuole rimanere sul classico, un bel mazzo di fiori colorati e profumati sono sempre l'ideale. Ma per dare quel tocco in più e personalizzare il vostro dono, potete scrivere una lettera, un biglietto o un semplice pensiero alla vostra mamma, magari ringraziandola e ricordandole il bene che le volete.

Dolci: perché non preparare un bel dolce fatto in casa e sorprendere la mamma? Optate per il suo preferito.

Prodotti di bellezza: un'idea regalo per tutte le mamme beauty addicted, una maschera rilassante per il viso, oppure, un conditioner per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo.

Servizio da tè: ideale per le mamme che amano rilassarsi in compagnia o da sole, il servizio da tè è sicuramente un'idea regalo originale ed elegante.

Set per giardinaggio: per le mamme dal pollice verde che amano prendersi cura del giardino o del terrazzo, potete optare per un set da giardinaggio completo di tutti gli attrezzi necessari per curare fiori e piante.

Profumo: chi vuole puntare sul classico, può optare per un profumo, l'importante è che sia il suo preferito.

Trattamento estetico: regalare un trattamente estetico è sicuramente una delle idee regalo più apprezzate, ad esempio un bel massaggio rilassante e defaticante per gambe e schiena.