Nelle biblioteche triestine un mese dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo

Il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche del Comune di Trieste, aderisce, per la prima volta, all'International Games Month @Your Library, un intero mese durante il quale il gioco, nelle sue variegate forme, diventa protagonista in biblioteca.

Si tratta di un'iniziativa ideata dall'American Library Association nel 2007 che in Italia ha visto l'adesione di Aib, Associazione Italiana Biblioteche dal 2016, nata col duplice obiettivo di mostrare, da una parte, le potenzialità educative del gioco e dall'altra, le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza. I giochi infatti sono occasione di condivisione e di scambio e possono dunque contribuire a completare la mission della biblioteca, volta a servire sia un servizio culturale sia di socializzazione.

Assieme ai volontari dell'Associazione ludica Alea Aps, sarà possibile giocare con una vasta scelta di giochi da tavolo, da quelli tradizionali a quelli più originali, mentre, i volontari dell' Associazione ludica Costola dei Barbari Aps si dedicheranno agli appassionati dei giochi di ruolo.

Gli appuntamenti da non perdere

L’iniziativa prevede tre appuntamenti, nelle seguenti date:

Venerdì 10 novembre dalle ore 17.30 alle 20.30 alla biblioteca Stelio Mattioni, via Petracco 10;

Venerdì 17 novembre dalle ore 17.30 alle 20.30 alla biblioteca Lina Marii Marinelli, via Pasteur 44;

Venerdì 24 novembre dalle ore 17.30 alle 20.30 alla biblioteca Quarantotti Gambini, via delle Lodole 6 e 7/a.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: