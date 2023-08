Aperte le iscrizioni alla Barcolana Classic - Trofeo Siad

Sono aperte, sul sito ufficiale della Barcolana, le iscrizioni alla Barcolana Classic - Trofeo Siad, la regata riservata alle barche d’epoca, classiche e spirit of tradition - e per il terzo anno alle barche stazzate IOR - organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano.

L'evento

Un evento dedicato alle signore del mare - dai grandi yacht che hanno solcato le rotte oceaniche alle piccole passere lussignane, dai restauri amorevoli condotti da locali maestri d’ascia, fino agli scafi disegnati dalla matita di Carlo Sciarrelli e a quelli che hanno fatto la storia dello IOR - che sabato 7 ottobre torneranno a colorare il mare di Trieste, prima con un’emozionante sfilata nel Bacino San Giusto in programma alle 10.30 e a seguire con la tradizionale regata con percorso costiero o triangolo in mezzo al Golfo, a seconda del meteo.

Per i partecipanti della Barcolana Classic la SVBG metterà a disposizione degli ormeggi gratuiti situati in un’area dedicata delle Rive di Trieste; i posti sono disponibili fino a esaurimento e si possono prenotare facendone richiesta agli organizzatori.

Anche quest’anno, inoltre, Barcolana Classic - Trofeo Siad sarà celebrata con una polo ufficiale e dedicata, realizzata dall’Exclusive Clothing Partner Murphy&Nye, donata all’iscrizione a ogni armatore. Gli scafi che partecipano alla Classic - in regola con tutte le prescrizioni del Bando di Regata di Barcolana 55 presented by Generali - sono automaticamente iscritti anche alla Coppa D’Autunno dell'8 ottobre, dovranno solamente perfezionare l’iscrizione seguendo le indicazioni che riceveranno via email da parte dell’organizzazione.

Giovedì 20 luglio si sono invece aperte le iscrizioni alla Barcolana Maxi - Trofeo Portopiccolo, la regata dedicata alle imbarcazioni di oltre 16 metri di lunghezza organizzata dallo Yacht Club Portopiccolo e dalla Società Velica di Barcola e Grignano.