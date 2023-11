"Lionello Stock, lo spirito di un'epoca", gli spettacoli di novembre al Sartorio

Giunge al Museo Sartorio una nuova proposta teatrale per l'appassionato pubblico museale: “Lionello Stock, lo spirito di un'epoca”, spettacolo in forma itinerante dedicato all'imprenditore triestino di fama mondiale che, illuminato da un'intuizione avuta quando era appena diciottenne, fu capace di far decollare un'impresa economica ineguagliabile. A dar voce al protagonista di questo avvincente racconto è Lorenzo Acquaviva - noto tra chi frequenta i musei triestini per il successo pluriennale dello spettacolo Un caffè con il Barone - assieme ad Andrea Mitri.

Lo spettacolo, la storia

Lo spettacolo (con le prime rappresentazioni in programma sabato 11 novembre alle ore 16.30 e domenica 12 novembre alle ore 11.30) nasce da un'idea di Giovanni Boni, che ne cura anche la regia e racconta la storia dell'imprenditore, nato a Spalato nel 1866 e trasferitosi adolescente nella città emporio, la Trieste destinata ad una rapidissima espansione. Qui, dopo gli studi con il rabbino della comunità ebraica locale, frequenta la Scuola di Commercio e ben presto - intuite le potenzialità del porto giuliano - nel 1884 fonda con un suo socio e amico la distilleria Camis & Stock, poi nota nel mondo semplicemente come Stock.

È l'inizio di una scalata imprenditoriale senza precedenti, che lo porta ad impiantare distillerie in tutto l'Impero asburgico. Riparato a Linz negli anni della I Guerra Mondiale, rilancia nuovamente l'azienda a Trieste, dove fu costruita la famosa fabbrica di liquori di Roiano. La Stock diventa via via famosa nel mondo, grazie all'eccellenza delle produzioni, aprendo nuove distillerie in Egitto, Palestina, Brasile e Stati Uniti. Dopo la promulgazione delle leggi razziali, lascia di nuovo Trieste per farvi ritorno dopo la guerra. Imprenditore illuminato, amante dell'arte e della grafica che utilizzerà efficacemente a scopi pubblicitari, fautore di una dinamica del lavoro basata sulla condivisione dei saperi e sul fraterno spirito di collaborazione fra dirigenti e operai, morirà nella sua città di adozione nel 1948, lasciando una imponente industria multinazionale del liquore.

Come partecipare

Gli spettacoli (altri appuntamenti sono in programma nelle giornate di sabato 18 e 25 novembre con inizio alle ore 16.30 e nelle domeniche de 19 e 26 novembre con inizio alle ore 11.30) sono promossi e sostenuti dall'Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, e realizzati dall'Associazione culturale Vitamina T.

Lo spettacolo, della durata di 45 minuti, è gratuito. È vivamente raccomandata la prenotazione in quanto i posti sono limitati. Prenotazioni al Museo Sartorio al numero 040 675 9321 dalle ore 10 alle ore 17 nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Si invita a presentarsi 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, altrimenti la prenotazione decade.