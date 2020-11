La ricetta del liptauer per un delizioso antipasto tipico

Il Liptauer è un formaggio/una crema spalmabile tipica della cucina regionale della Slovacchia (dove è noto come Šmirkás, forma per la parola tedesca Schmierkäse, che fa riferimento al per formaggio da spalmare), dell'Ungheria (come Liptói túró o Körözött), dell'Austria, della Serbia (come Urnebes salata, cioè salsa Urnebes), della Croazia e dell'Italia, soprattutto nella provincia di Trieste.

Il nome deriva dal tedesco Liptau, che fa riferimento alla regione ungherese del Liptó nel nord della Slovacchia, ex contea nell'Impero austro-ungarico. Il Liptauer può essere realizzato con qualsiasi tipo di formaggi molli. Ricotta, formaggio quark, caprino a pasta molle o il pecorino sono tutti adatti a questo scopo, ma circa un terzo dei Liptauer "tradizionali" si compone di bryndza, un formaggio di latte di pecora. Esistono molte varianti di questa ricetta, in alcune, ad esempio, sono presenti la senape, la salsa Worcestershire, i capperi o la pasta di acciughe.

In Austria il Liptauer è uno spuntino tipico servito nel Heuriger, una sorta di taverna locale. In Serbia il piatto è disponibile nella maggior parte dei ristoranti che servono cucina locale. Un antipasto di origine austroungarica che viene servito, secondo consuetudine, spalmato su fette di pane di segala. Facile e veloce, ecco una variante semplice da preparare in casa.

Ingredienti e preparazione

250 g di ricotta;

100 g di burro;

1 cucchiaio di capperi tritati;

1 cucchiaio di paprica dolce;

1 cucchiaio di senape;

1 ciuffo di prezzemolo tritato;

erba cipollina.

Una volta recuperati tutti gli ingredienti basta unirli ottenendo un composto che abbia la consistenza di una crema soffice e spumosa.