Mele caramellate: la ricetta originale

Oggi vi proponiamo la ricetta delle mele caramellate a spicchi: vedrete che i bambini ne andranno ghiotti. Ecco quindi la ricetta originale proposta da Today.it, è facile e veloce e potrete prepararla anche ai vostri figli.

Ingredienti

Mele gialle, 4;

Semi di sesamo, 4-5 cucchiai;

Farina, 100 gr;

Uovo, 1;

Olio per friggere;

Zucchero, 220 gr;

Succo di limone.

Procedimento

Per prima cosa setacciamo la farina in una ciotola, uniamo l'uovo, 120 ml di acqua fredda e sbattiamo con una frusta in modo da amalgamare tutti gli ingredienti non facendo formare grumi. Ora possiamo sbucciare le mele, tagliarle a spicchietti regolari eliminando il torsolo e bagnarle con il succo di limone per non farle annerire. Quindi riporle in una ciotola. Versiamo sopra la pastella preparata e mescoliamo con cura.

Adesso bisognerà scolare gli spichietti di mela, pochi per volta, friggerli in una padella con abbondante olio caldo e scolarli su carta cucina assorbente. Intanto caramelliamo lo zucchero in un pentolino con 2 cucchiai di acqua. Non mescoliamo con un mestolo ma scuotiamo semplicemente con il manico del pentolino.

A questo punto possiamo immergere gli spiecchietti di mela uno alla volta nel caramellato preparato. Poi passarli nel sesamo facendo in modo che aderiscano. Finalmente possiamo servire le nostre mele caramellate ben calde.