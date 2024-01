Epifania tra antiquariato e vintage: torna nel weekend lo storico mercatino dell'usato

Appassionati del vintage? Consumatori responsabili? Questo è l'appuntamento che fa per voi. Al Giulia tutti i primi weekend del mese torna anche nel 2024 un ospite storico fin dal 1996: il mercatino dell'usato a cura dell'Associazione culturale "Cose di vecchie case". Tanti gli articoli offerti da decine di appassionati, donando nuova vita agli oggetti di un tempo.

Il prossimo appuntamento è fissato per questo weekend di festa, sabato 6 e domenica 7 gennaio, dalle 9 alle 19. Nelle aree comuni della Galleria del centro commerciale ilGiulia con ingresso libero si potrà trovare un'elegante selezione di oggetti di piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico.

Il mercatino dell'usato

Quello presso "Il Giulia", fin dal 1996 è diventato un appuntamento fisso cittadino con l'ormai tradizionale e storico mercatino dell'usato, del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico a cura dell'Associazione culturale "Cose di vecchie case": una selezionata vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione.

Una rassegna di oggetti dal sapore antico, fatta di ricordi della nonna, oggetti antichi, soprammobili; muti testimoni di un tempo che fu usciti come per miracolo da polverose soffitte e vecchi bauli che sui banchi del mercatino riacquistano valore e riscoprono nuova dignità, come rarità per collezionisti, ma anche agli occhi di chi vuole fare o vuol farsi un regalo un po' particolare e fuori dal comune.

Grande spazio verrà riservato come sempre soprattutto al piccolo antiquariato, al modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre "memorabilia" che faranno certamente la gioia degli appassionati. Le bancarelle esporranno anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con particolare riguardo ai temi stagionali, in particolare quindi al periodo invernale.

Tra i prodotti dell'artigianato artistico e hobbistico proposti spiccano creazioni in legno, vetro e ceramica. E poi piatti decorati, quadri composti da fiori secchi, pietre colorate a guisa di animali, oggettistica in vetro finemente lavorata, tomboli (ricami e merletti antichi), gaol.

E così tutti i primi fine settimana del mese dalle 9 alle 19.00 sarà possibile spulciare tra le mille curiosità e sorprese stile Belle Epoque (e non solo) che il mercatino sa regalare, decidendo magari di passare una giornata festiva di shopping in un modo un po' insolito, dando vita a una piccola "caccia al tesoro" tra le sempre simpatiche proposte in mostra.

La prossima uscita del mercatino si terrà sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 con il medesimo orario e ingresso libero.