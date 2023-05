Gambero Rosso premia il migliore olio evo del Friuli Venezia Giulia

Il Gambero Rosso con la sua guida "Oli d'Italia 2023" ha decretato i migliori extravergine 100 per cento made in Italy per la raccolta 2023. In tutto sono state recensite 465 aziende e 840 etichette da nord a sud della Penisola.

Oli d'Italia 2023 è arrivata alla sua tredicesima edizione e ci porta alla scoperta di un mondo affascinante e complesso. Ogni olio è il frutto di un territorio, di un frantoio, di cultivar diverse. Mille sfumature di profumi e di sapori da conoscere e riconoscere per impreziosire e valorizzare ogni piatto per il piacere del palato e il bene della salute.

La produzione

E come specificato nella guida, se c'è un'area che quest'anno ha visto un importante segno positivo in termini quantitativi è proprio quella del nord Italia che, dopo il disastro del 2021, è tornata sui suoi soliti livelli produttivi e in alcuni casi sorpassandoli e rientrando così di nuovo nella guida Oli d'Italia del Gambero Rosso. Sono dunque tornate le Tre Foglie nello specifico in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ma andiamo nel dettaglio sul nostro territorio.

La campagna olearia 2023 in Friuli Venezia Giulia

"Segno positivo anche per la piccola, ma eccellente olivicoltura friulana che, con un +40 per cento rispetto alla scorsa annata, torna pienamente ai suoi normali livelli produttivi. A far da regina c'è sempre la varietà autoctona Bianchera che condivide le origini con la vicina Croazia dove viene chiamata Belica e che si caratterizza per i toni erbacei e vegetali e per l'amaro intenso e persistente" si legge.

Tra i migliori oli extravergine del Friuli Venezia Giulia 2023 ha ottenuto il premio "Le Tre Foglie" il nostro Monocultivar Bianchera 2022 Radovic.