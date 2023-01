Premiato il miglior vino del Fvg per ottimo rapporto qualità-prezzo

Curiosità, informazioni sul mondo del vino italiano e soprattutto ottimo rapporto qualità-prezzo: racconta questo da oltre trent'anni la guida Berebene del Gambero Rosso, che quest’anno, per l'edizione 2023, ha premiato 15 vini, regione per regione, e altrettanti premi nazionali in tutto lo Stivale. Un'edizione dove sono stati recensiti vini d'eccellenza, rossi, bianchi e rosati, tutti prodotti che è possibile trovare a meno di 13 euro sugli scaffali delle enoteche e della Gdo, o sulle vetrine online di e-shop aziendali e siti di wine-commerce

Insomma, grandi vini a piccoli prezzi, quelli che valgono la spesa. Nella guida, da poco uscita, sono presenti centinaia di etichette al di sotto dei 15 euro, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale che custodisce sorprese molto interessanti, etichette da scoprire e riscoprire, da nord a sud. In Friuli Venezia Giulia è stato premiato il "FCO Friulano '21 - Grillo Iole".

"Un bel portale di una villa settecentesca fa da ingresso a questa azienda creata negli anni ‘70 da Sergio Muzzolini e dedicata alla moglie Iole Grillo. Oggi è la figlia Anna a guidare la coltivazione dei vigneti nella vallata dove scorre il fiume Judrio, producendo vini dal sapore territoriale. Come ad esempio il Friulano ‘21, che al naso esordisce con fiori bianchi, agrumi e frutti a polpa bianca per poi regalare un sorso equilibrato e piacevole a soli 13 euro".