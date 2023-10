Gambero Rosso premia i migliori bar di Trieste

La passione degli italiani per il caffè non passa mai di moda, anzi, sembra essere più viva che mai. Il 97 per cento della popolazione dello Stivale, infatti, lo beve più volte al giorno, e a loro si aggiungono gli stranieri che ogni anno si innamorano del vero espresso e delle sue variazioni triestine o, in generale, del made in Italy. La Guida Bar d'Italia 2024 di Gambero Rosso, in collaborazione con illycaffè, ha fotografato un mondo in cui la tradizione viene accompagnata sempre più dall'innovazione con una esemplare moltiplicazione dell'offerta. E tra i migliori bar italiani, due tra le migliori proposte si trovano proprio a Trieste.

La guida

Pubblicata a fine settembre la nuova guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso che fotografa lo scenario composito delle caffetterie e dei bar disseminati lungo la penisola. I riconoscimenti più alti, le tre tazzine e i tre chicchi, sono stati assegnati a 45 indirizzi. La guida poi riporta anche le segnalazioni degli altri migliori indirizzi di tutto il Paese.

Come si legge nella guida, oggi un bar è "un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante”.

I premiati in regione

Anche in Friuli Venezia Giulia e nella nostra Trieste sono state premiate tre insegne, in particolare, in città, non potevano mancare due amatissimi caffè, l'Antico Caffè San Marco e il Caffè Vatta. Premiata invece a Palmanova la Caffetteria Torinese.