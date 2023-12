Premiato il miglior panettone artigianale di Trieste

Il Natale è alle porte e insieme ad esso è arrivato il momento di gustare il buonissimo dolce lievitato che accompagna per tutto il mese di dicembre, e parte di gennaio, le feste: il panettone, per eccellenza il dolce simbolo del Natale. Consumato in abbondanza per le feste da ogni famiglia italiana, spesso viene anche messo sotto l'albero e regalato per far felici i più golosi.

Il miglior panettone artigianale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia

Ma dove acquistare il miglior prodotto artigianale in città? È stata recentemente pubblicata una nuova classifica che premia i migliori panettoni artigianali del 2023. La guida, a cura di Scatti di Gusto - sito indipendente che racconta del cibo, dei ristoranti, delle pizzerie e delle principali notizie che riguardano il mondo food - ha incoronato come grande "classico da premiare" anche un prodotto che con passione, cura e attenzione viene realizzato nella nostra bella Trieste.

Si tratta del panettone Soban, pasticceria/gelateria sita in città in via Cecilia de Rittmeyer 5, e con sede anche ad Alessandria e Valenza. Chiara Soban è la titolare della gelateria triestina, nuovamente aperta per la stagione invernale, già all'opera per sfornare i dolci e intramontabili lievitati. Scatti di Gusto ha recensito così il prodotto: "Andrea Soban ha preso in mano il dossier panettone e, come gli capita spesso, si è ingarellato. Stracaricando l’impasto di ingredienti fantastici, per esempio burro belga e vaniglia in bacche del Madagascar, imponendosi tre giorni di lavorazione e una lievitazione lunga 42 ore. Il risultato esalta la rusticità tipica dei panettoni genuini e poco omologati".

Ma c'è anche un altro premiato in regione: si tratta del panettone artigianale del Panificio Follador a Pordenone che, per il Gambero Rosso, è tra i 24 migliori panettoni artigianali d'Italia per l'anno 2023.

Come riconoscere un buon panettone?

Il panettone ha tipicamente una base cilindrica che termina in una forma a cupola. È ottenuto da un impasto lievitato a base di acqua, farina, burro, uova, al quale si aggiungono tradizionalmente frutta candita, scorzette di arancia e cedro in parti uguali, e uvetta. Ma come riconoscere un prodotto fatto a regola d'arte? Le caratteristiche di un buon panettone devono seguire precisi parametri: