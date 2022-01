Classifica dei migliori yogurt bio: uno viene prodotto da una fattoria friulana

La parola yogurt deriva dal turco e significa "latte cagliato o addensato". Si tratta di uno degli alimenti più antichi al mondo, la sua origine si fa risalire a quando gli uomini cominciarono ad allevare animali il cui latte necessitava di essere conservato. Ideale in questo periodo dell'anno, dopo le abbuffate delle feste, si tratta di un prodotto leggero e allo stesso tempo ricco di calcio e proteine. Lo yogurt fornisce nutrienti come vitamine D, B12 e B2, iodio e zinco. Rispetto al latte è più digeribile perché fermentato e dunque i nutrienti vengono assorbiti più facilmente dall’organismo.

Insomma, un alimento, oltre che buono, ricco di benefici. Ecco che allora il Gambero Rosso anche quest'anno ha deciso di dedicare a questa squisita prelibatezza un'intera sezione mettendo in fila e assaggiando 40 yogurt di latte vaccino intero. Il risultato ha portato ad una classifica di 28 prelibatezze, tutti di grande qualità, prodotti sia al nord che nel sud Italia.

Gli yogurt in classifica

"La maggior parte dei prodotti in classifica sono biologici, a filiera chiusa e di aziende che allevano i bovini in modo non forzato e con attenzione al benessere animale. Tra gli yogurt più interessanti quelli realizzati con latte nobile, da mucche tenute in stabulazione libera e al pascolo durante la bella stagione, alimentate prevalentemente a erba fresca e fieno", in vendita in negozi, gdo e online.

I premiati in Friuli Venezia Giulia

Nel nostro territorio, ad ottenere il riconoscimento per il suo buonissimo yogurt bio è la Fattoria Zoff di Cormons (GO), in via Parini 18. Ecco la valutazione del Gambero Rosso:

"Azienda agricola biologica e agriturismo (Borg da Ocjs) in una zona famosa per i vini, un sapido prosciutto e la dolce gubana, produce a filiera chiusa carne, formaggi e yogurt, in vendita in fattoria e online. Il latte proviene dal proprio allevamento di vacche pezzata rossa italiana, tenute al pascolo turnato per 8 mesi durante la bella stagione, il resto dell’anno in stabulazione libera con menu a base di fieno, orzo e crusca, senza mais, soia e insilati. Lo yogurt della famiglia Zoff si presenta molto compatto e denso con qualche piccolo grumo, di un bel bianco colorito. Anche il naso promette bene: acidità briosa e interessante all’unisono con una calda dolcezza lattica. La bocca conferma l’ottima materia prima, un latte fresco, pulito e ricco di gusto, aromi, grasso e persistenza, che nella trasformazione ha acquistato una vibrante acidità equilibrata da una naturale dolcezza".