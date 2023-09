Settembre è "Muggia in Musica": al via la rassegna

Barocco e Novecento con prime esecuzioni per Trieste alla rassegna "Muggia In Musica": potrebbe essere questo il modo più adeguato per festeggiare il Venticinquesimo anniversario del cartellone musicale settembrino dedicato ai concerti da camera nelle chiese periferiche della parrocchia muggesana. Dando spazio come sempre anche ai giovani musicisti, naturalmente.

“Grazie al contributo del Comune di Muggia, all’aperta ospitalità del parroco, don Andrea Destradi, e alla pronta ed entusiastica adesione di gruppi musicali e solisti - spiega il direttore artistico della rassegna musicale, Andrea Sfetez - siamo riusciti a stilare un programma con quattro appuntamenti diversificati e interessanti - dal barocco al Novecento - con all’interno anche alcune "prime" per Trieste".

“Un’altra importantissima iniziativa, che contribuisce a dare lustro alla nostra cittadina, continuazione di un già nutritissimo calendario estivo, che ha visto gli interpreti di Serenade, in primo piano durante le serate muggesane in musica” prosegue Roberta Vlahov, presidente della compagine rivierasca.

Il programma

Ma andiamo con ordine. Si parte subito in "tromba" l’8 settembre presso la chiesa del Crocifisso di corso Puccini che ospiterà la giovane pianista umaghese Lara Makovac, brillante studentessa del Conservatorio Tartini che proporrà musiche di Bach, Beethoven (sonata op.31), Chopin e Rachmaninov (etude op.33

N°5).

Venerdì 15 settembre sarà la volta, nella chiesa di San Francesco, di Elisa Manzutto, giovane arpista triestina già ospite nostra nella scorsa edizione e apprezzata a tal punto dal pubblico da richiederle un "veloce ritorno", con un tema per arpa celtica: “... atmosfere dall’Isola di Smeraldo” presentando temi classici e composizioni irish degli ultimi tre secoli.

Dai solisti delle due prime serate si passerà quindi ai complessi da camera: la chiesa di Santa Barbara ospiterà il venerdì seguente (22 settembre) il Complesso d'archi del Friuli e del Veneto con un programma interamente dedicato a Vivaldi: Guido Freschi, Marco Zanettovich, Massimo Malaroda, Oscar Pauletto, Riccardo Toffoli agli archi e Carlo Rizzi al clavicembalo proporranno alcune sinfonie e concerti per ensemble d'archi.

Gran finale, il 29 settembre, con il Bora Wind Quintet; il quintetto a fiati preparato da Edoardo Milani (flauto) con i colleghi Francesco Poropat (oboe), Stoyan Petrouchev (clarinetto), Luka Grego (corno) e Giacomo Sfetez (fagotto) troverà collocazione nella chiesa di San Rocco presentando due autori del Novecento che rappresenteranno una prima esecuzione assoluta per Trieste: il quintetto op.79 di Klughart e quello in sol minore di Respighi.

L'inizio dei concerti è previsto per le ore 19.00 e l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.