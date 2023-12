Al via il Natale di Opicina con un ricco calendario di eventi: il programma

Presentato ieri mattina, giovedì 30 novembre, presso la Sala Giunta di Trieste l'atteso programma della manifestazione “A Opicina... Natale con noi 2023” che si svolgerà dal 2 dicembre al 14 gennaio.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche Serena Tonel; il presidente della Seconda Circoscrizione Altipiano Est Nives Cossutta; il presidente del Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina (Skupaj na Op?inah) Nadia Bellina; il segretario dell'associazione Historica XX secolo - gruppo Nord Italia Fabio Mergiani; il rappresentante del Club alpinistico di Trieste e curatore delle gallerie della Kleine Berlin Lucio Mircovich; l'esponente dell'associazione Volop Volontariato Opicina (Voluntariat Op?ine) Renata Cima. Ha fatto pervenire un saluto il presidente della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa (ZKB Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga) Adriano Kova?i?.

“Questa tradizionale manifestazione è un esempio di valorizzazione del territorio, grazie a un ricco programma di importanti appuntamenti nel corso dell'intero periodo natalizio, nonché di sinergia tra istituzioni, categorie economiche, associazioni culturali e sportive. Ringrazio l’organizzazione, tutti i partecipanti e soggetti coinvolti” ha dichiarato il vicesindaco Tonel.

Il Comune di Trieste collabora alla manifestazione, promossa dal Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina, assieme alla Seconda Circoscrizione Altipiano Est, grazie al contributo di Confcommercio, Terziaria Trieste e Banca di Credito Cooperativo del Carso ZKB.

Il programma

Durante le festività natalizie saranno presenti a Opicina San Nicolò, Babbo Natale e saranno visitabili tre presepi realizzati dalla 98 enne nonna Bruna in via di Prosecco, Villa Carsia e al laghetto di Percedol. È prevista l’apertura straordinaria domenicale dei negozi (il 3, 10, 17 e 24 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19). Per facilitare gli spostamenti, tutti i sabati e le domeniche di dicembre dalle 9 alle 18 la ZKB metterà a disposizione gratuitamente il parcheggio in via del Ricreatorio 2. L’atelier del pittore Fulvio Cazzador (via Nazionale 32) sarà aperto per tutto il periodo. Di seguito il calendario dettagliato.

Sabato 2 dicembre alle ore 17 si terrà l’inaugurazione ufficiale, con l’accensione delle luminarie di tutta Opicina e Villa Carsia nonché festeggiamenti alla presenza delle autorità davanti alla sede della Società Culturale Slovena Tabor (Slovensko kulturno društvo Tabor) in via Nazionale 51. Sarà presente il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche Serena Tonel.

Martedì 5 dicembre: alle ore 16 San Nicolò (impersonato da Omar Maruccelli) arriverà in carrozza in piazzale Monte Re, per offrire dolcetti ai bambini e accompagnarli in giro per Opicina, facendo un passaggio anche per il ricreatorio Fratelli Fonda Savio. Alle ore 17 in piazzale Monte Re sarà acceso l'albero di Natale donato dal Comune, rappresentato per l'occasione dal vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche Serena Tonel. Ci sarà il Coro maschile Mopz (Moški Pevski Zbor) Kraški dom di Monrupino (Repentabor) diretto da Vesna Guštin e il Coro d'argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogno, alla presenza di San Nicolò e delle autorità. L'albero è decorato dai gingilli realizzati degli allievi del Ricreatorio comunale Fratelli Fonda Savio. Alle ore 17.30 in via di Prosecco 7 saranno accese le luci del presepe realizzato da nonna Bruna e Dario Rota (in memoria di Silvio Buzzai).

Venerdì 8 dicembre alle ore 10, 13 e 16 visite ai Bunker di Opicina a cura dell'associazione Historica XX secolo (ritrovo mezz’ora prima al parcheggio della rotonda sulla Ss 202).

Sabato 9 dicembre dalle ore 9 alle ore 15 Mercatino al Tram, allietato alle ore 10 dall'esibizione del Coro degli Alpini “Nino Baldi” A.N.A. diretto da Bruno De Caro, e con la presenza del Truccabimbi. Alle ore 20.30 saggio di pattinaggio “Hits & Skates Live 2023” nella sede del Polet al Centro Pikelc in Via di Monrupino.

Domenica 10 dicembre alle ore 15 inaugurazione del presepe di Nonna Bruna al Laghetto di Percedol con l’esibizione del Coro degli Alpini “Nino Baldi” A.N.A. diretto da Bruno De Caro e la benedizione del parroco della chiesa di San Bartolomeo Franc Pohaja? (in memoria di Silvio Buzzai). Alle ore 10, 13 e 16 visite ai Bunker di Opicina a cura dell'associazione Historica XX secolo (ritrovo mezz’ora prima al parcheggio della rotonda sulla Ss 202). Alle ore 18 saggio di pattinaggio “Hits & Skates Live 2023” nella sede del Polet al Centro Pikelc in Via di Monrupino.

Martedì 12 dicembre alle ore 16.30 inaugurazione e accensione delle luci del presepe di Villa Carsia (via Sant'Isidoro) realizzato da nonna Bruna e Dario Rota con allietamento a cura del Coro d’Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogna alla presenza delle autorità e di Babbo Natale impersonato da Omar Maruccelli (in memoria di Silvio Buzzai). Seguirà un brindisi offerto dal Supermercato Bosco.

Giovedì 14 dicembre alle ore 15.30 nella sala della Società Culturale Slovena Tabor (Slovensko kulturno društvo Tabor) di via del Ricreatorio 1 “Festa di Natale” dell’associazione Volop Volontariato Opicina (Voluntariat Op?ine). Si esibirà il Coro d'Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogna, con spettacolo della cantante Elisa Colummi e del musicista Toni Kozina. Seguirà un rinfresco. Entrata a offerta libera e prenotazioni al 335 5471795.

Venerdì 15 dicembre alle ore 18.30 nella sala della Banca ZKB di Via del Ricreatorio 2 presentazione del libro "La Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Opicina. Dal passato al presente” (Mladika, 2023) di Xenia Nibrandt alla presenza dell'autrice. Contestualmente saranno proiettate foto di Opicina antica. Nell'occasione si esibiranno inoltre i cori MVS STANE MALI? (mo?ka vokalna skupina) e MeCPZ Sv. JERNEJ (me?ani cerkveni pevski zbor). Ingresso libero. Alla stessa ora visita guidata alla Kleine Berlin.

Giovedì 21 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 Mercatino dell’artigianato, dell’hobby e dell’usato a tema natalizio lungo i marciapiedi di via Nazionale, strada per Vienna e via di Prosecco, in collaborazione con l’associazione culturale Cose di vecchie case. Nell’occasione sarà presente anche l’Isola dei bambini, con scambi di giocattoli figurine, libri, cd, dvd, fumetti e videogiochi. Alle ore 16 arrivo in piazzale Monte Re di Babbo Natale impersonato da Omar Maruccelli, che offrirà dei dolcetti ai bambini e li accompagnerà in giro per Opicina con un passaggio per il Ricreatorio Fratelli Fonda Savio.

Venerdì 22 dicembre alle 15.30 nella casa di riposo Antonella (via di Prosecco 9), il parroco della chiesa di San Bartolomeo, Franc Pohaja?, celebrerà per gli ospiti la Messa di Natale bilingue. Seguirà un intrattenimento con parenti e amici.

Domenica 24 dicembre alle ore 10 visita ai Bunker di Opicina a cura dell'associazione Historica XX secolo (ritrovo mezz’ora prima al parcheggio della rotonda sulla Ss 202) e, a seguire, brindisi con auguri al ristobar del campeggio Obelisco. Alle ore 22 nella chiesa di San Bartolomeo celebrazione della Santa Messa e, a seguire, simbolica deposizione del Bambin Gesù nel presepe in Via di Prosecco.

Lunedì 25 dicembre la mattina di Natale nella chiesa di San Bartolomeo sarà officiata la Messa solenne.

Venerdì 29 dicembre visita guidata alla Kleine Berlin alle ore 17.30 e alle ore 20 (info: kleineberlin@cat.ts.it).

Domenica 31 dicembre alle ore 19 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo Messa di ringraziamento.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio alle ore 10, 13 e 16 visite ai Bunker di Opicina a cura dell'associazione Historica XX secolo (ritrovo mezz’ora prima al parcheggio della rotonda sulla Ss 202).

Domenica 14 gennaio spegnimento delle luci natalizie e conclusione delle festività.