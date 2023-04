La triestina Nikita Pelizon vince il Grande Fratello Vip 7

È andata in onda ieri sera la finalissima del Grande Fratello Vip, dopo sette mesi è stato proclamato il vincitore, o per meglio dire la vincitrice della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini e a vincere è stata la triestina Nikita Pelizon. Proprio lei che nemmeno credeva di poter toccare la finale con il pensiero e che nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé, anche per via del rapporto burrascoso con Oriana Marzoli, seconda in classifica nel lungo viaggio dentro la Casa di Cinecittà.

Passa un po’ di tempo prima di scoprire l'esito del televoto, prima le due "vippone" sono state chiamate da Alfonso Signorini a spegnere le luci del loft che le ha viste protagoniste di una serata ricca di sorprese. Un’emozione unica si legge nei loro occhi nel momento in cui, tenendosi per mano e passando per le stanze del luogo, rivivono i momenti più belli passati al suo interno. Poi arriva il momento di andare in studio, di fronte Alfonso Signorini ed è subito tempo di verdetto. Oriana e Nikita si guardano, gli sguardi complici, la felicità sui loro volti. La Pelizon vince 100.000 euro, di cui 50.000 da evolvere in beneficenza, e la serata si chiude con l’abbraccio dei genitori e dei suoi parenti e amici più cari.

Chi è Nikita Pelizon

Nikita Pelizon nasce a Trieste il 20 marzo 1994. Fin da giovanissima si appassiona al mondo della moda e diventa anche influencer. Entrata in questo settore all’età di 18 anni, si trasferisce a Milano dove sfila e comincia a farsi conoscere. In gioventù visita diversi paesi del mondo e trascorre tre mesi in Cina. Si segnala anche il ruolo da testimonial che ha in Svezia per l’azienda telefonica Tre.

A partire dal 2018 Nikita comincia a farsi conoscere anche dai telespettatori italiani. Quell’anno è infatti una delle tentatrici di “Temptation Island”, reality di canale 5. Un anno dopo appare nella fiction di Rai 1 “Un passo dal cielo”, con Terence Hill. Nel 2020 partecipa a “Ex on the Beach”, dove incrocia l’ex fidanzato Matteo Diamante. La consacrazione arriva nel 2022, quando partecipa insieme a Helena Prestes a “Pechino Express”: un viaggio in Medio Oriente molto intenso, che vede le due ragazze sfiorare la vittoria. Alla fine della corsa si piazzano infatti al secondo posto. Il 19 settembre 2022 Nikita Pelizon entra da concorrente nella casa del “Grande Fratello Vip".