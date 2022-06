Il pesto di sclopit e Montasio: una deliziosa ricetta con prodotti tipici

Lo sclopit è una delle erbe spontanee più rinomate del Friuli Venezia Giulia. In primavera viene raccolto nelle campagne e utilizzato in cucina per risotti e frittate. Da provare la ricetta per trasformare le foglie di questa pianta, che in italiano si chiama silene vulgaris, in un pesto per condire la pasta o da mangiare con dei crostini, formaggi e salumi. In aggiunta è previsto l'utilizzo di un altro ingrediente tipicamente friulano: il formaggio Montasio. Facile e veloce da preparare, ecco la ricetta.

Ingredienti

foglie fresche di sclopit 50 gr;

pinoli 20 gr;

olio evo 100 ml;

Montasio 60 gr;

Parmigiano 40 gr;

aglio mezzo spicchio;

sale grosso q.b.

Pepe nero in grani q.b.

Procedimento

Per questa ricetta è necessario usare un frullatore. Mettete le foglie di sclopit, ben lavate e private dei gambi, nel contenitore con le lame e un paio di cubetti di ghiaccio, mezzo spicchio d’aglio e una presa di sale grosso e qualche grano di pepe nero. Tritate tutto finemente, poi aggiungete i pinoli, tritate di nuovo e infine aggiungete i formaggi.

Azionate nuovamente il frullatore e unite l’olio evo a filo, un po’ alla volta, continuando a mescolare a velocità ridotta fino ad ottenere una crema. Queste dosi sono adatte per condire quattro porzioni di pasta.

Fonte UdineToday.it