Il porridge per una colazione light e sana: la ricetta

Una ricetta facile, veloce e nutriente, ideale per chi è a dieta. Il porridge, letteralmente "zuppa d’avena", è una piatto dolce ideale per una colazione light e sana

Tipico dei paesi anglosassoni, il porridge, letteralmente "zuppa d’avena", è una piatto dolce ideale per una colazione light e sana. Si tratta di una zuppa dalla consistenza semi cremosa, a base di fiocchi d’avena, latte, acqua, dolcificata con miele e arricchita con frutta fresca, frutta secca e cioccolato. Ecco la ricetta facile, veloce e nutriente: bastano 10 minuti.

Ingredienti

55 gr di fiocchi d’avena;

50 gr circa di latte;

50 gr di acqua;

100 gr di frutta fresca a vostra scelta;

circa 1 cucchiaio di miele;

20 gr di frutta secca a vostra scelta;

20 gr di cioccolato fondente;

un pizzico di sale

Procedimento

Iniziate mettendo in un pentolino la crusca d’avena, mescolate con latte, acqua, sale, girate e valutate la consistenza. Ponete sul fuoco, girate per 2 minuti, aggiungete il miele e assaggiate. Valutate la consistenza che può essere più o meno cremosa in base ai vostri gusti.

Per un porridge cremoso lasciate cuocere ancora 5-8 minuti, aggiungendo 20-40 gr di acqua in più, finché l’avana non avrà assorbito tutti i liquidi. Se lo preferite più grezzo, con pezzi di avena ben visibili, potete tirarlo fuori dopo 3 minuti circa. Cotto il porridge potete condirlo con ancora 1 cucchiaio di miele, aggiungere la frutta a scelta e il cioccolato.