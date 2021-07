Involtini di melanzane e prosciutto San Daniele: un'idea per squisiti antipasti estivi

Ottimi in estate, da servire durante un aperitivo o come antipasto, la ricetta degli involtini di melanzane e San Daniele è veramente deliziosa. Facile e veloce da preparare, ecco il procedimento

Da un lato un benefico prodotto di stagione, must per i pasti estivi, dall'altro uno squisito prodotto del territorio. Ottimi in estate, da servire durante un aperitivo o come antipasto, la ricetta degli involtini di melanzane e San Daniele è veramente deliziosa. Facile e veloce da preparare, ecco il procedimento.

Ingredienti

2 melanzane;

prosciutto San Daniele 100 gr;

basilico 5/6 foglie;

formaggio grattugiato o mozzarella q.b.

2 uova;

pangrattato q.b.

olio di semi di arachidi;

sale.

Procedimento

Iniziamo dalle melanzane: eliminiamo il picciolo e tagliamole in lunghezza a fettine molto sottili. Adesso sbattiamo le uova in un piatto aiutandoci con una forchetta, quindi adagiamo le fette: rigiriamole in modo che tutti i lati siano ben avvolti dall'uovo e poi paniamole con il pangrattato.

A questo punto possiamo friggere le "cotolette di melanzane" in generoso olio di semi di arachidi ben caldo. Dopodiché tamponiamole bene con carta assorbente. Arrotoliamo ogni fetta di melanzana con una fetta di prosciutto, un paio di foglie di basilico e il formaggio per realizzare il nostro involtino.

Se volete optare per un involtino più leggero, piuttosto che friggere, potete grigliare le melanzane.