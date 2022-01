Torta salata di spinaci e piselli con formaggio filante: la ricetta

Alla vista sembrano lasagne ma non lo sono. Può essere un modo alternativo e divertente per far mangiare la verdura ai bambini: oggi vi proponiamo la ricetta della torta salata di spinaci e piselli con formaggio filante. Semplice e veloce da preparare, il successo a tavola è assicurato. Ecco il procedimento.

Ingredienti

250 gr di spinaci;

200 gr di piselli;

100 gr di grana o parmigiano grattugiato;

1 cipolla;

3 uova;

50 gr di formaggio fresco tipo Galbanino;

sottilette circa 6 fette;

pangrattato q.b.

olio extravergine d'oliva, sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziate cucinando gli spinaci e i piselli separatamente: quindi in due tegami fate rosolare la cipolla tagliata molto finemente con un po' di olio extravergine, aggiungete gli spinaci e i piselli e condite con sale e pepe. A cottura ultimata, fate freddare un attimo e prendete il frullatore: mettete i vostri spinaci e piselli e frullate il tutto, aggiungete poi 3 uova e continuate a frullare. Non appena otterrete una consistenza omogenea aggiungete il formaggio grattugiato, il formaggio fresco tagliato a cubetti e mescolate. Aggiustate di sale e pepe a vostro piacimento.

A questo punto prendete una pirofila, rotonda o quadrata, e dopo aver messo la carta forno cospargete la superficie di pangrattato. Versate il composto in modo omogeneo e aggiungete sopra le sottilette fino a ricoprire l'intera superficie. Spolverizzate sopra con un altro po' di pangrattato. Adesso cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti. A cottura ultimata fate freddare in modo che la torta si asciughi e al taglio abbia la giusta consistenza.