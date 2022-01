Sformato di broccoli e pancetta: la ricetta

Un piatto nutriente e genuino con un must della cucina di gennaio ricco di proprietà benefiche: oggi vi proponiamo la ricetta dello sformato di broccoli e pancetta, facile e veloce da realizzare. Vedrete che bontà.

Ingredienti

500 gr di broccoli;

50 gr di formaggio grana o pecorino;

3 uova;

150 gr di pancetta a dadini;

1 noce di burro;

sale q.b.

pepe nero q.b.

Procedimento

Iniziate sbollentando i broccoli per una decina di minuti e una volta raffreddati, sminuzzateli o metteteli in un mixer e uniteli alle uova e al formaggio, aggiungendo sale, pepe e i dadini di pancetta. Mescolate il tutto fino ad ottenere una consistenza densa e omogenea. Versate poi il composto in dei pirottini precedentemente imburrati e ricoprite il tutto con una manciata di formaggio grattugiato. Cuocete il tutto in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.