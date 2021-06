Insalate estive: due ricette veloci e sfiziose perfette per il mare o la pausa pranzo

Insalate estive light e sfiziose: ecco due semplici ricette per dei piatti veloci, freschi e salutari, perfetti per la pausa pranzo, il mare o da gustare in famiglia

Insalata greca: la ricetta

Ingredienti

Per 2 persone:

120 gr di pomodorini;

180 gr di feta;

30 gr di cetriolo;

10 gr di cipolla rossa;

20 gr di rucola;

10 ml di olio extravergine d'oliva;

30 gr di olive nere denocciolate;

sale q.b.

pepe q.b.

origano q.b.

Procedimento

Taglia tutti gli ingredienti e mettili in una ciotola, aggiungi olio, sale, pepe e origano, mescola, copri con un foglio di pellicola trasparente e lascia riposare in frigo per mezz’ora. Dividi l'insalata greca nei bicchierini e servi.

Insalata di lenticchie, tonno e rucola: la ricetta

Ingredienti

Per 4 persone:

200 gr di lenticchie secche;

200 gr di pomodorini;

150 gr di rucola;

150 gr di tonno sottolio sgocciolato;

sale q.b.

1 cucchiaio di olio evo.

Procedimento

In una ciotola piena d’acqua metti in ammollo le lenticchie per circa un'ora (altrimenti segui le istruzioni riportate sulla confezione: l'ammollo potrebbe non servire). Poi sciacqua le lenticchie sotto il getto dell’acqua corrente.

Prendi una pentola, riempila d'acqua e mettile sul fuoco: lascia cuocere le lenticchie per circa 20-30 minuti, sala solo dopo l'ebollizione. Ogni tipologia di lenticchia ha un determinato tempo di cottura: dovranno essere morbide ma ancora intere. Scola accuratamente le lenticchie e lasciale raffreddare completamente. Lava i pomodorini, asciugali e tagliali a metà. Metti in una terrina la rucola, i pomodorini, le lenticchie, il tonno sgocciolato accuratamente, l’olio, un pizzico si sale e mescola accuratamente.