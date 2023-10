Il Gambero Rosso premia i migliori ristoranti di Trieste

La fotografia più autorevole e aggiornata della ristorazione italiana: è uscita la nuova Guida del Gambero Rosso Ristoranti d’Italia 2024, giunta alla sua 34°edizione. Sono ben 47 le Tre Forchette assegnate dalla guida - sette in più dello scorso anno - che rappresentano l’avanguardia nostrana in ogni sua forma e contesto.

Anche il Friuli Venezia Giulia ha ricevuto l'importante riconoscimento, di 2.485 insegne recensite, sono infatti tanti i ristoranti, ben 61, premiati nel territorio e una delle sette new entry si trova proprio a Trieste. Ecco alcuni dei locali della nostra regione selezionati dal Gambero Rosso.

Le Tre Forchette

Tre in tutto sono le Tre Forchette conquistate dalle insegne regionali (partner TrentoDoc), con due riconferme friulane e una novità che riguarda Trieste. A confermare l'ambito riconoscimento sono “Agli Amici dal 1887”, di Udine, al suo fianco il Laite a Sappada. New entry 2024 nella classifica “Tre Forchette”, poi, Harry's Piccolo di Trieste.

Altri premi

Tra i premiati, c’è anche la trattoria Nerodiseppia a Trieste, che si è aggiudicata i Tre Gamberi “merito di una cucina che valorizza in modo sapiente il pescato del giorno”. Il Gambero Rosso ha assegnato anche dei premi speciali: quello Qualità/Prezzo a Lokanda Devetak, di Savogna d’Isonzo. Premiata anche la Trattoria Da Nando di Mortegliano che conquista il “Tre Bottiglie”, premio sponsorizzato da Petra, per la sua monumentale cantina. Premi speciali anche come “Miglior Sommelier”, con sponsor Roberto Sarotto, a Elena Brovedani per Laite a Sappada e premio “Tradizione Futura”, in collaborazione con Moët&Chandon, ad Anna Barbina di AB Osteria Contemporanea di Mortegliano.