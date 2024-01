Cucina tradizionale, i migliori ristoranti dove mangiare come un vero triestino

Osmize, osterie tradizionali e non solo. Città mitteleuropea, lo spirito gastronomico di Trieste è vivo e si tramanda ancora oggi di generazione in generazione. La cucina tipica triestina vanta una squisita tradizione secolare che spazia dalla carne al pesce fresco grazie alle sue varie influenze e alla posizione geografica strategica. In un articolo a cura di Michela Becchi, il Gambero Rosso ha segnalato alcuni ristoranti tipici da non perdere in città. Certamente - e i triestini lo sanno - l'elenco è più vasto, quali sono i vostri ristoranti tipici preferiti? Segnalateci le vostre proposte. Ecco, intanto, i consigli del Gambero Rosso.

I ristoranti tipici da non perdere secondo il Gambero Rosso

Nerodiseppia

"Giulio e Valentina Cusma in 10 anni hanno reso questo luogo ricavato da un vecchio magazzino una delle migliori espressioni del repertorio di mare triestino, Tre Gamberi per la guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso. Dalla cucina, ricette tipiche reinterpretate con un bel tocco personale, come la granceola appena scottata al vapore e servita con un goccio d'extravergine, il crudo e cotto della casa, i bigoli con sardoni salati, agretti e porro, e uno straordinario fritto misto di mare e di terra. Valide anche le opzioni di carne e quelle vegetariane, così come i dolci (imbattibile la millefoglie con crema chantilly). Rifornita e curata anche la cantina, con numerose referenze regionali, e un focus particolare sui vitigni autoctoni del Carso e delle vicine Slovenia e Croazia".

Al Nuovo Antico Pavone

"La vicinanza col porto e l'aria di mare invogliano ancora di più a gustare una buona cucina di pesce, che qui viene eseguita con mano sicura e materie prime fresche. I classici vanno dal baccalà mantecato ai sardoni in saor, dalle pappardelle con scampi e rucola ai maltagliati con le canoce, passando per la parmigiana di alici e la grigliata mista. In linea la carta dei vini, attento e garbato il servizio".

Buffet da Pepi

"Nella sua caldaia sobbolle ogni bendidio ricavato dal suino, tipica “merenda” triestina insieme a crauti e patate in “tecia”, nel rispetto della più antica tradizione cittadina. Buffet da Pepi è un nome storico della ristorazione locale, gettonato sia dai turisti che dagli affezionati del luogo. L'ambiente genuino e il servizio informale completano il quadro".

Alle Rondinelle

"Nella prima periferia della città, un'osteria tipica, semplice ma curata, dove trovare tante proposte golose capaci di raccontare il territorio. Una tavola centrata sulla materia prima, dalle capesante gratinate alle vongole, squisite nella zuppa calda o insieme ai canonici spaghetti. Buona la lasagna alla pescatora, ottimi i panzerotti di mare e sempre valido il pescato del giorno, al forno o alla griglia. Cantina regionale, con tanto di sfuso della casa molto piacevole".

Da Siora Rosa

"Tanti i locali triestini incentrati sui buffet, ma questo è uno dei più popolari, probabilmente perché non ha mai ceduto alle lusinghe turistiche. Il cuore è una caldaia in cui sobbollono tutte le parti migliori del maiale: carré, porcina (o spalla), cotechino, pancetta, salsicce di Cragno, oltre alla lingua di vitello. Ingredienti che finiscono in panini caldi o succulenti piatti misti. Servizio veloce e sorridente".

Alla Valle

"Una cucina semplice, corposa, fatta con il pescato del giorno, protagonista di ogni portata. Si comincia con baccalà mantecato, insalata di merluzzo e patate o sarde in saor, per proseguire con pasta fresca alle vongole: una garanzia. C'è qualche bottiglia ma si beve principalmente vino della casa".

