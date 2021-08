Rotolo di frittata con spinaci, cotto, formaggio cremoso e timo: la ricetta

Il rotolo di frittata è una ricetta originale per portare in tavola uno dei piatti più classici della tradizione culinaria italiana. Farcita e arrotolata, diventa subito un gustoso antipasto o anche uno spuntino veloce per un pic nic. Possiamo farcirla con gli ingredienti che preferiamo, come formaggi, verdure, salumi, ortaggi. Ecco a voi un’idea originale, veloce ed estiva.

Ingredienti per 4 persone

3 uova;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine di oliva;

150 g di spinaci freschi;

200 g di formaggio cremoso;

100 g di prosciutto cotto;

timo fresco;

100 g di rucola.

Preparazione

Lavate accuratamente gli spinaci e saltateli in padella con qualche cucchiaio di olio, salate e lasciate raffreddare. Preparate la frittata, aggiungendo alle uova sbattute, il parmigiano, il sale e il pepe. Cuocete la frittata in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine. Quando sarà cotta, lasciatela raffreddare completamente.

Sistemate gli spinaci sulla frittata, salate e pepate. Ricoprite con le fettine di prosciutto cotto e il formaggio spalmabile. Aggiungete il timo fresco e arrotolate. Chiudete il rotolo con la pellicola e tenetelo in frigo per almeno 1 ora. Successivamente affettatelo e servitelo su un letto di rucola.