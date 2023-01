Saldi invernali, domani parte la caccia all'affare: come evitare le fregature

Ci siamo quasi: è arrivata l'ora dei saldi invernali. In quasi tutta Italia inizieranno il 5 gennaio. I consumatori italiani, riporta Confcommercio, nonostante il periodo di grande incertezza, si avvicinano alla stagione dei ribassi che rimane sempre e comunque un momento molto atteso per fare gli acquisti desiderati a prezzo ridotto. Anche a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia si parte il 5 gennaio, i saldi continueranno poi fino al 31 marzo.

Quella che ogni anno viene attesa come una "boccata d'ossigeno" per i commercianti è quest'anno particolarmente attesa, visto che l'aumento delle bollette ha avuto ripercussioni anche sul comparto dell'abbigliamento.

I consigli per evitare imbrogli

Ecco a questo proposito alcuni consigli per chi si appresta a fare shopping approfittando dei saldi. La raccomandazione più importante è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Ecco delle raccomandazioni utili:

Non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi e, in ogni caso, orientarsi verso beni o prodotti che servono veramente. Diffidare degli sconti eccessivi, pari o superiori al 60 per cento. La merce del negozio in saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella a prezzo pieno. Occhio al cartellino del prezzo. Su ogni prodotto deve essere indicato, obbligatoriamente ed in modo chiaro e leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Sarà prezioso in caso di merce fallata o non “conforme”, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato. Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.

Inoltre, come ricorda Confcommercio, i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Per evitare situazioni spiacevoli, è consigliato quindi informarsi sul prezzo iniziale del capo d'abbigliamento prima dell'inizio dei saldi, in modo da poter capire se sia realmente scontato oppure no.