Salsa al cren: la ricetta ideale per insaporire i vostri piatti

La salsa al cren a base di radice di rafano ha un sapore molto forte e deciso, ideale come accompagnamento per insaporire ricchi piatti di carne. Ecco la ricetta facile e veloce

E a voi piace il cren? La salsa al cren a base di radice di rafano ha un sapore molto forte e deciso, ideale da accompagnare ai bolliti ma anche gli arrosti, o da mettere in un bel panino imbottito. Tipica delle regioni del nord-est, questa salsa è molto amata anche a Trieste. Ecco la ricetta, facile e veloce.

Ingredienti

Per preparare la salsa al cren vi occorreranno solo 15 minuti e dovrete procurarvi:

100 grammi di radice di rafano;

un cucchiaino di zucchero;

100 ml di aceto bianco;

sale q.b.

Procedimento

Dopo aver lavato e sbucciato il rafano, grattugiatelo o frullatelo. Aggiungete sale e zucchero e mescolate. Inserite la salsa in un barattolo e aggiungete l'aceto fino a coprirla completamente. Fate riposare la salsa ottenuta in frigo. Per un composto più cremoso potete aggiungere poca panna.