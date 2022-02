Boom di ascolti per Sanremo 2022: tra i favoriti Elisa, Mamhood e Blanco. Il resoconto della prima serata

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 il primo e attesissimo appuntamento con la 72esima edizione del Festival di Sanremo. A differenza dell'anno scorso, la serata si è aperta con il teatro Ariston pieno e la commozione del padrone di casa, Amadeus, che non ha trattenuto l'emozione. Ad accompagnare il conduttore in questa prima serata l'attrice Ornella Muti. Grande divertimento con Fiorello. Sanremo ha fatto il botto di ascolti: 54,7% di share, media di 10,9 milioni.

La serata si è concentra sulla gara, i Big hanno cantano uno di seguito all'altro. Solo poche interruzioni e brevi, con l'ultima esibizione, quella di Giusy Ferreri, finita ad una manciata di minuti dalla mezzanotte. Pochi ospiti ma buoni: su tutti i Maneskin che hanno cantano in due blocchi diversi, prima 'Zitti e Buoni' e poi la nuova canzone 'Coraline', finita con le lacrime di Damiano e la standing ovation. Poi Colapesce e Dimartino in collegamento dalla nave 'timonata' da Orietta Berti e Rovazzi, e si è anche ballato con i Meduza. Poi la sfilata dei vari protagonisti della fiction Rai, da Claudio Gioè a Nino Frassica e Raoul Bova, infine il toccante omaggio a Franco Battiato sulle note de 'La cura'.

La prima classifica ha incoronato la coppia Mamhood e Blanco con la canzone "Brividi", ultima Ana Mena con "Duecentomila ore".

Le prime scommesse

Siamo alla terza edizione consecutiva presentata da Amadeus, e la kermesse della canzone italiana scatena ogni anno le scommesse dei bookmaker con l’obiettivo di scovare i favoriti. In cima alla classifica per Snai ci sono Elisa e la appunto coppia Mahmood-Blanco, offerti a 4,50. Per entrambi si tratterebbe di un bis poiché Elisa vinse il Festival nel 2001 con il brano Luce-tramonti a Nord Est. Più recente è la vittoria di Mahmood con sbaragliò la concorrenza nel 2019 con Soldi. Subito dietro si piazzano due favoriti che però hanno perso un po’ di appeal: Sangiovanni e La Rappresentante Di Lista a 9,00. A seguire Achille Lauro ed Emma, la cui vittoria è quotata a 10,00.

Infine, il bookmaker offre anche altri tipi di scommesse rispetto alla classica categoria del vincitore. Si può infatti anche puntare se il trionfatore sarà di sesso maschile (2,00), femminile (3,50) oppure un gruppo a 3,00. Inoltre, vista la gran quantità di concorrenti provenienti dai talent show si potrà puntare su questa opzione data a 2,50. L’ultima curiosità riguarda la possibilità che un concorrente venga squalificato dalla kermesse, come accaduto in passato a Bobby Solo nel 1974 e a Bugo e Morgan nel 2019. Tale opportunità è offerta a 2,50.