Spoofing: attenzione alla nuova truffa informatica che punta a svuotare i conti in banca

Lo spoofing è la nuova trovata del momento in tema di truffe informatiche: vengono inviate delle e-mail con il logo contraffatto di una banca o di una società di commercio elettronico con la quale si richiedono dati riservati. Lo scopo? Potete immaginarlo

Ecco la novità dell'estate 2021 in tema di truffe: si chiama "spoofing" ed è un attacco informatico che impiega in vari modi la falsificazione dell’identità, spoof appunto, come ad esempio l'identità di un host all'interno di una rete o il mittente di un messaggio.

Spoofing: cos'è

Nel dettaglio consiste nell'invio da parte di un truffatore di una e-mail con il logo contraffatto di una banca o di una società di commercio elettronico con la quale si richiedono al destinatario dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking). Ma si può ricevere anche un sms con il quale si richiedono gli stessi dati personali.

Una serie innumerevole di truffe di questo tipo sta caratterizzando i clienti di Unicredit Banca. Alcuni di loro stanno infatti ricevendo un sms con il quale si richiede di aggiornare i propri dati di accesso al servizio di home banking. I diretti interessati vengono invitati a cliccare sul link contenuto all'interno del messaggio. L'obiettivo è quello ovviamente di avere a disposizioni le credenziali di accesso per svuotare il conto.

Per questo motivo rimane sempre una regola fissa il non fornire mai telefonicamente o via sms i codici segreti delle carte di credito o le credenziali d'accesso ai servizi di internet banking. Ad oggi infatti nessun istituto bancario invia sms con i quali richiede di aggiornare le informazioni del conto o di confermare il codice del proprio bancomat.