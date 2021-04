illycaffè e Michelin: "insieme per supportare la buona cucina a basso impatto ambientale"

Le due aziende collaboreranno per promuovere tutti i ristoranti in Europa e negli Stati Uniti che si distinguono "per l’attenzione all'impatto ambientale, valorizzando la biodiversità, riducendo lo spreco alimentare e il consumo di energie non rinnovabili"

Alleanze a tutela del Pianeta e della buona tavola, per una buona cucina a basso impatto ambientale: è questo l'obiettivo di illycaffè, storica azienda triestina specializzata nella produzione di caffè, e Michelin, due colossi del settore gastronomico che hanno deciso di unire le forze per supportare le Stelle Verdi, premio della guida dedicato ai locali capaci di presentare piatti d’autore a impatto zero.

Come leggiamo su Gambero Rosso, le due aziende collaboreranno per promuovere tutti i ristoranti in Europa e negli Stati Uniti che si distinguono "per l’attenzione all'impatto ambientale, valorizzando la biodiversità, riducendo lo spreco alimentare e il consumo di energie non rinnovabili".

L'importanza della sostenibilità per illycaffè e Michelin

Come dichiarato da Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale di Guida Michelin: "Siamo lieti di associarci per la prima volta ad illycaffè, un’azienda particolarmente impegnata nella sostenibilità. Speriamo che le nostre Stelle Verdi continuino a mobilitare sempre più imprese in futuro così da incoraggiare collettivamente il settore gastronomico ad avere più sensibilità per lo sviluppo sostenibile".

Oltre a rappresentare un incentivo per tutti gli chef e ristoratori che vogliono migliorare questo aspetto, la partnership è anche un'ulteriore possibilità per illycaffè di promuovere la cultura della tazzina nel mondo dell'alta ristorazione, come ha spiegato l’Amministratore Delegato Massimiliano Pogliani: "Molti dei nostri ambassador hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento e speriamo di continuare a sviluppare con i migliori chef internazionali un percorso di qualità sostenibile sempre più virtuoso".

La qualità e la sostenibilità è infatti anche "parte del DNA di illycaffè, che da oltre 85 anni persegue un modello di business sostenibile, con l’obiettivo di creare un futuro migliore insieme ai suoi partner e consumatori".

