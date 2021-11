Il test della personalità diventato virale sul web: cosa vedete nell'immagine?

Sapevate che guardando un'immagine, a seconda di quello che vediamo, possiamo trarre alcune informazioni sulla nostra personalità? Questi test della personalità provengono da un'idea scientifica: le Macchie di Rorschach, create dall'omonimo psichiatra dopo anni di ricerche. Delle sagome di inchiostro interpretabili come figure di diverso tipo, a volte complesse a volte meno. A seconda di quello che il paziente vedeva in una determinata figura, lo psichiatra traeva importanti informazioni sul suo assistito.

Questa immagine è recentemente diventata virale sul web e viene più o meno attribuita al neuroscienziato statunitense Roger Wolcott Sperry, neuropsicologo e neurobiologo tra i maggiori del Novecento, premio Nobel per la medicina nel 1981, vissuto tra il 1913 e il 1994. Tuttavia non sembrano esserci riscontri da fonti ufficiali. Di conseguenza, è molto probabile che questo test sia solo un gioco nato sul web per divertire gli utenti. La maggioranza delle persone guardando questa immagine ha visto due cose: o la testa di una tigre (bianca, a sinistra) oppure una scimmia che si aggrappa a un ramo (nera, centrale). A seconda di quel che si vede, ecco i tratti della personalità:

Se avete visto la tigre siete persone che amano pianificare, precise, razionali, logiche e realistiche. Insomma, vi piace fare le cose per bene e in maniera ordinata. Le vostre emozioni non interferiscono nel raggiungimento dei vostri obiettivi, prediligete la scienza e la matematica, e raramente vi dimostrate capaci di fingere.

Se invece vedete la scimmia, siete persone più intuitive, impulsive, emozionali, creative e artistiche, e sognatrici. Più che obiettivi da raggiungere, nella vita avete sogni da realizzare, siete spontanei, vi lasciate condizionare dalle vostre emozioni, non siete ordinati ma procedete 'a sentimento'.

E voi cosa vedete?

Fonte Today.it