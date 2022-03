La ricetta del Tiramisù, dolce al caffè per eccellenza made in Friuli Venezia Giulia

Oggi è un giorno speciale, il 21 marzo si celebra infatti la Giornata mondiale del Tiramisù, la festa dedicata al dolce italiano più famoso. Il tiramisù è uno dei dolci italiani più amati non solo in tutto il Belpaese ma è ormai conosciuto e molto apprezzato anche in molti altri Paesi del mondo. Le leggende sulla creazione della ricetta non si contano. Fra le più simpatiche, ricordiamo quella della maîtresse trevigiana del Settecento che voleva servire un “piacevole” corroborante ai suoi clienti (gli ingredienti principali di questo famoso dolce sono in effetti: uova, zabaione, zucchero, caffè e mascarpone).

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, tuttavia, a seguito di alcuni approfondimenti storici, nel 2017 ha riconosciuto la paternità della ricetta originaria al Friuli Venezia Giulia. Sarebbero ben due le versioni più antiche di questa prelibatezza rintracciate e documentate nella regione più orientale d’Italia: quella riferita a un energetico trancio al mascarpone chiamato "Tiramisù" o "Tirimisù" e inventato negli anni Cinquanta all'albergo ristorante "Roma" di Tolmezzo, in provincia di Udine, e quella di un semifreddo in coppa noto come "Coppa Vetturino Tìrime Su", servita nello stesso periodo all’omonima trattoria di Pieris, a Gorizia. Qui di seguito condividiamo invece la ricetta per il Tiramisù Bazzara che prepariamo a Trieste.

Ingredienti

3 tuorli di uovo;

100 g di zucchero;

250 g di mascarpone;

200 g di panna da montare;

300 g di caffè per moka;

200 gr di savoiardi;

cacao amaro q.b.

Preparazione

Il primo passaggio per la preparazione del tiramisù è l’estrazione del caffè con la moka. Una volta pronto, metterlo all’interno di un contenitore basso e largo per lasciarlo raffreddare. In un secondo contenitore, sbattere con una frusta la panna fino a ottenere una consistenza morbida. Aggiungere a questo punto il mascarpone e amalgamare bene.

In un terzo contenitore, sbattere fino a montare le uova con lo zucchero, arrivando a una consistenza spumosa. Unire i due composti per ottenere una crema soda. Bagnare i savoiardi nel caffè e disporli in una terrina ordinatamente. Coprirli quindi con uno strato di crema e spolverare con il cacao.

A piacere, si può realizzare un secondo strato di savoiardi, crema e cacao. Riporre in frigorifero per almeno 2-3 ore prima di servire.

Buon appetito dalla Bazzara Espresso