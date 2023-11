Gli appuntamenti a novembre

Un viaggio tra storia e agroalimentare con i treni storici del Friuli Venezia Giulia

Tre le date da segnare sul calendario per chi desidera provare l’esperienza di viaggiare su uno storico Centoporte, in occasione di tre importanti eventi dedicati a storia e agroalimentare con visite guidate gratuite per i passeggeri (in copertina Pedemontana del Friuli - foto di Moreno Orlando)