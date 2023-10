Torna Trieste Coffee Festival, un viaggio sensoriale nel caffè attraverso il gusto del territorio

Laboratori, incontri, conferenze, approfondimenti, visite guidate, feste e gare originali. Torna il “Trieste Coffee Festival”, giunto all’ottava edizione, in programma da domenica 29 ottobre a domenica 5 novembre. Una settimana di iniziative che puntano a valorizzare, promuovere e raccontare la complessa filiera del caffè, che a Trieste trova ampia rappresentatività nelle diverse aziende, società di servizi e caffetterie storiche che fanno parte del tessuto economico e sociale della città.

Un viaggio tra caffè e eccellenze culinarie

Quest’anno in particolare l’intento è di valorizzare anche le diverse realtà gastronomiche del territorio, mettendo in evidenza i torrefattori triestini. Il festival non sarà soltanto quindi un'occasione per celebrare il caffè, ma anche per scoprire e apprezzare le eccellenze culinarie locali in un viaggio sensoriale che coinvolgerà tutti i partecipanti, non solo i "coffee lovers".

Tra gli appuntamenti più attesi torna la “Capo in B” championship, in piazza della Borsa, domenica 5 novembre alle 15, ma nella stessa giornata ci sarà anche una divertente sfida con i sacchi di juta. E per il secondo anno ci sarà anche l’avvincente gara di Moka. Il programma della manifestazione è il più ricco finora realizzato e verrà annunciato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà tra due settimane nel Comune di Trieste. La base operativa per l’evento sarà nuovamente il Villaggio del Caffè in piazza della Borsa.

Il Trieste Coffee Festival è organizzato da Freshmedia srls in coorganizzazione con il Comune di Trieste, promosso da Associazione Caffè Trieste. Il Festival gode del patrocinio di Fipe e Confcommercio. Con il supporto di Trieste Convention & Visitors Bureau.