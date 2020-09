Social network: un'evoluzione che dovrebbe porre l'accento sulla tutela della privacy

I social network sono diventati i mezzi del futuro per comunicare e rimanere connessi con il mondo: usati da adulti ma anche dai più giovani hanno cambiato radicalmente il nostro modo di comunicare e rapportarci agli altri. Attualmente, in una società in continua evoluzione, dove evoluzione non fa sempre rima con sicurezza e progresso, è però in forte crescita la preoccupazione di tutela della privacy sui social.

Oggi più che mai le piattaforme social fanno parte del nostro quotidiano: condividere ogni istante della nostra vita con amici, conoscenti e perfetti sconosciuti è diventata una prassi. Ma queste azioni spesso comportano effetti negativi, quali i facili tentativi di intrusione nella sfera privata di ognuno, mettendo a serio rischio la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Cosa fare dunque per proteggere la nostra privacy?

Come proteggere i dati personali nel mondo del web

Esporsi al web è sempre un potenziale rischio, ma esistono delle piccole accortezze che possono permetterci di tutelare la nostra privacy in modo più attento. Per prima cosa imparare a riconoscere l'affidabilità di un determinato servizio a cui diamo il consenso via smartphone è fondamentale. Dare il consenso, spesso inavvertitamente e per distrazione, ad alcune pagine può mettere potenzialmente a rischio la nostra privacy sui social, autorizzando le applicazioni interne al social ad impadronirsi di molte informazioni personali e sensibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spesso molti utenti si ritengono tutelati dal momento che impostano nella privacy di pubblicazione di un qualunque social la voce “Solo amici”. Ma attenzione perché questo passaggio purtroppo non basta ed è giusto sapere che chiunque, potenzialmente, potrebbe visualizzare i nostri dati e farne un uso inappropriato. Altro errore è l’autorizzazione ad app e servizi esterni ai social che stiamo utilizzando, servizi che spesso non conosciamo ma a cui accediamo internamente al social e che spesso si dimostrano poco sicuri.