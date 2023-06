A giugno in Porto Vecchio tanti concerti da non perdere

Tanti eventi dedicati alla musica in programma dal 11 al 18 giugno 2023 alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 di Porto Vecchio nell’ambito della Rassegna “Una luce sempre accesa”. Di seguito il programma completo.

IMFA at concert

Domenica 11 giugno 2023 alle 20.30 con "IMFA at concert" una decina di giovani musicisti provenienti da College e Conservatori degli Stati Uniti e del Canada offriranno al pubblico triestino un ricco programma di musica vocale e strumentale da camera, compreso tra il Classicismo e il ‘900. Violinisti, violisti, cellisti, cantanti e pianisti si alterneranno sul palcoscenico in ensemble e repertori di volta in volta cangianti. Lo spettacolo, a ingresso libero, è promosso da Zatrocarama APS.

Concerto di fine anno

Si prosegue mercoledì 14 giugno alle 18 con il Concerto di fine anno, l’evento organizzato dalla scuola di formazione musicale Artemusica che proporrà sul palcoscenico alcuni allievi della scuola, di varie età, che si esibiranno come solisti o in formazioni d’assieme. Il repertorio di musica classica, jazz e pop sarà rappresentativo dell’attività artistica e formativa che la scuola Artemusica promuove da 15 anni. L'evento è offerto agli iscritti della scuola, alle loro famiglie e anche a tutti coloro che desiderano gioire nella condivisione della musica. Evento a cura della Scuola di formazione musicale Artemusica e a ingresso libero.

Festival del Trio

Infine, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno alle 18 sarà la volta del "Festival del Trio". L'Associazione Chamber Music, con la direzione artistica di Fedra Florit, presenta in concerto 3 Trii giovani - il Trio Chagall (italiano), il Trio Orelon (tedesco) e il Trio Pantoum (francese). In tre giornate consecutive in Sala Luttazzi. Sono complessi eccellenti, vincitori dei Concorsi internazionali "Premio Trio di Trieste", "Haydn" di Vienna e "Schubert" di Graz. Filo comune delle esecuzioni l'integrale delle pagine di Schubert per trio per pianoforte e archi. È disponibile un collegamento con bus privato, con andata e ritorno da Piazza Oberdan, partenza alle ore 17.30. In questo caso l'ingresso è a pagamento e le prevendite sono disponibili presso il Ticket Point di Trieste in Corso Italia 6/c, telefono 040 3498276; oppure online al sito www.biglietteria.ticketpoint-trieste.it. La sera dello spettacolo sarà attiva la biglietteria in Sala Luttazzi, salvo disponibilità posti. Spettacoli promossi dall’Associazione Chamber Music di Trieste.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si invita a visitare la pagina web https://salaluttazzi.comune.trieste.it.