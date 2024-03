La Festa del papà ha il gusto della lasagna: un'indagine svela il rapporto tra uomini e fornelli

Molto precisi, ma anche molto disordinati mentre preparano le loro creazioni. Un terzo di loro non pulisce e non trova gli strumenti necessari. E se quasi il 50 per cento degli uomini dichiara di cucinare “spesso”, le coppie ​ ai fornelli rischiano di fare fuoco e fiamme. E qual è il menù perfetto da cucinare insieme per la Festa del papà? La grigliata di carne, tra i secondi, e la lasagna, tra i primi.

Questo è il ritratto del rapporto tra gli uomini e la cucina tracciato dal sondaggio realizzato da SWG per Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, in occasione della Festa del Papà.

L'indagine

Secondo la ricerca, il 48 per cento degli uomini intervistati dichiara di cucinare spesso, mentre le famiglie in cui c’è una figura maschile che cucina almeno occasionalmente sono l’87 per cento. Gli uomini in cucina vengono, in genere, considerati molto “precisi” (41 per cento), ma anche “molto disordinati”. Il 36 per cento degli intervistati, infine, vede gli uomini sempre alla ricerca dello strumento necessario che non riescono a trovare.

Degli uomini che cucinano viene gradita la bravura (58 per cento) e la voglia di sperimentare con ricette e abbinamenti particolari (50 per cento), ma per il 39 per cento stanno diventando anche dei nuovi custodi della tradizione. L’abilità ai fornelli, però, alimenta, l’ipercriticità: per il 34 per cento dei rispondenti gli uomini sono ipercritici su quello che cucinano gli altri. E non solo: se per il 29 per cento dei rispondenti gli uomini sono suscettibili, cioè non accettano che gli si dica che un loro piatto non è buono. ​

E per quanto riguarda il lavoro in “team”? Per il 38 per cento degli intervistati, ai fornelli è bene non mettere mai insieme i partner. Funzionano meglio, invece, altre coppie, a cominciare da quella padri-figli: per circa l’80 per cento dei rispondenti al sondaggio questa squadra può invece essere più affiatata, come quella tra suocero e genero e fratello e sorella.

I piatti perfetti per la Festa del papà

SWG ha chiesto agli italiani qual è il menù perfetto da preparare con gli uomini di casa per le Festa del papà: per il sondaggio sono la grigliata di carne tra i secondi (36 per cento) e le lasagne tra i primi (28 per cento), gli stessi piatti per i quali, tra l’altro, gli uomini sono considerati dei veri Masterchef, insieme alla carbonara, le uova e i risotti. Quali, invece, i piatti che agli uomini proprio non riescono? Polpette, fritture e dolci.