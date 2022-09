Coppa Italia Eccellenza FVG: Zaule e Sistiana ai quarti di finale

TRIESTE - Si è conclusa la fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Tra le 8 squadre qualificate ai quarti di finale in programma il 21 settembre ci sono lo Zaule e il Sistiana Sesljan, entrambe uscite sconfitte mercoledì dall'ultima giornata e qualificate con 6 punti.

La formazione di Aquilinia-Stramare ha chiuso al primo posto nel Girone E, nonostante la sconfitta esterna per 1-2 nella terza giornata contro il Kras Repen. Nello stesso girone anche le altre triestine Chiarbola Ponziana e San Luigi, che si sono affrontate in via Felluga (0-2 in favore degli ospiti). Prima piazza nel Girone D invece per il Sistiana Sesljan di mister Godeas, la cui sconfitta interna contro la Juventina (1-2) non ha avuto ripercussioni sulla classifica.

Le altre squadre che si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Eccellenza FVG sono Tamai, Chions, Spal Cordovado, Brian Lignano, Tricesimo e Pro Gorizia.

Domenica 4 settembre si torna in campo con la prima giornata del campionato di Eccellenza FVG 2022/2023, con un girone unico da venti squadre.