Pallacanestro Trieste a tutto gas, centra la sesta vittoria e consolida la piazza d'onore

Chiuso il girone di andata al secondo posto la Pallacanestro Trieste si presenta ad Orzinuovi forte di una striscia aperta di cinque vittorie consecutive, al cospetto di una Agribertocchi con all’attivo solamente le due vittorie contro Rimini e Chiusi che ne condividono l’ultima piazza in graduatoria.

I padroni di casa devono rinunciare a Donzelli ed Alessandrini e schierano per la prima volta l’italo-americano Grant Basile, arrivato in prestito da Tortona in sostituzione di Mayfield.

Ex di turno Stefano Bossi, ad Orzinuovi nella stagione 2019/2020. Nella gara di andata – esordio in campionato vinto da Trieste 80-75 – di particolare rilievo la prestazione di Reyes, autore di 27 punti conditi da 6 rimbalzi, per 29 di valutazione.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) La palla a due tra Deangeli e Brown premia Trieste, che però perde palla e mette in movimento i padroni di casa, con Candussi che blocca fallosamente Brown sotto le plance, ma dalla lunetta il punteggio non viene mosso. Torna in attacco Trieste, con due errori da fuori di Reyes prima e Brooks dopo e nulla di fatto. Stessa sorte sul fronte opposto per Basile. Ruzzier torna in attacco, si mette in proprio e subisce fallo da Leonzio, andando in lunetta, senza però segnare. Continua la saga degli errori da ambo i lati, tanto che bisogna aspettare due minuti per il primo canestro dell’incontro, ad opera di Brown.

La zona di Orzinuovi concede molto spazio agli attaccanti triestini, che trovano Candussi in area per il pareggio; lo stesso n°13 è subito nuovamente protagonista, commettendo però il suo secondo fallo e tornando in panca. Basile trova il modo di segnare i suoi primi due punti in maglia Agribertocchi e riporta avanti i suoi, ma dura poco, perché Ruzzier dall’angolo infila la tripla del 4-5. Avvio davvero sottotono per entrambe le formazioni, che cercano soluzioni complesse, senza trovare il fondo della retina. Basile si carica sulle spalle l’attacco, riceve da Brown e schiaccia con veemenza, dall’altro lato Ruzzier infila ancora dai 6 e 75 ed ecco che Basile risponde immediatamente allo stesso modo. Brooks decide di partecipare al tiro a segno e si iscrive a referto dalla lunga distanza per due volte consecutive, consentendo a Trieste sia di ritrovare il vantaggio, sia di provare il primo break decisivo.

Orzinuovi è molto a trazione-Basile, con l’italo americano che continua a fatturare, presto imitato da Reyes in entrata. La manovra di Orzinuovi è particolarmente veloce in attacco, in difesa molto meno: Filloy è praticamente libero sull’arco e può infilare comodamente la tripla del +8. Leonzio non ci sta e segna anch’egli da fuori, mentre nell’azione successiva Reyes lasciato libero di colpire appoggia comodo al tabellone il canestro del 14-21. La linea della carità concede a Brown la possibilità di accorciare il gap (1/2), sull’altro lato del parquet Reyes vede Vildera sotto canestro e gli serve un assist al bacio; lo stesso Vildera si ripete poco dopo con un bel floater dal pitturato e sul +10 Trieste, la panchina di Orzinuovi ferma il cronometro. In uscita la situazione non cambia, visto che Orzinuovi non segna più, mentre per Trieste arrivano da Campogrande i 3 punti che consentono ai biancorossi di chiudere la frazione sul +13.

Il primo attacco del secondo quarto è dei padroni di casa, ma Basile non trova il canestro. Dall’altra parte Gasparin ferma irregolarmente Reyes, che dalla linea della carità compie percorso netto per il 15-30. Orzinuovi dà spettacolo con l’alley-oop di Leonzio per Brown, Trieste è più concreta colpendo da fuori con Bossi, applaudito dai suoi ex-tifosi. I padroni di casa non riescono a creare azioni convincenti ed efficaci, complice anche l’ottima difesa biancorossa. L’attacco triestino è molto dinamico, si cercano penetrazioni a canestro ma avendo sempre a disposizione lo scarico fuori per il tentativo dall’arco che, fino ad ora, ha dato ottimi frutti.

Vildera ruba palla a Bertini e va a schiacciare il 17-35, la reazione orceana arriva subito dall’arco con Gasparin, ma Trieste ha tante frecce per il proprio arco e può variare facilmente l’incaricato al tiro: segnano prima Filloy dalla media, poi Ferrero in entrata e si arriva a metà tempo sul punteggio di 20-39. Gli orceani rosicchiano qualcosa con un tiro di tabella di Brown dalla linea del tiro libero e poi con Basile da sotto, i biancorossi si concedono qualche leziosità di troppo, ma mantengono il controllo della gara. Orzinuovi sbaglia molto, in attacco e difesa, Trieste in difesa è particolarmente efficace, l’attacco in questo frangente appare con le polveri un po’ bagnate. Quando iniziano gli ultimi 3 minuti gli arbitri comminano un fallo tecnico a Ruzzier per presunto flopping, Leonzio sfrutta l’occasione e segna il relativo tiro libero; la palla torna a Trieste, che però non sfrutta l’occasione.

La quota 42 viene raggiunta con la tripla di Ruzzier, subito imitato dall’altra parte da Leonzio. Inerzia sempre nelle mani di Trieste, ma Orzinuovi è viva e per nulla intenzionata a rendere le cose facili a Deangeli e compagni. Ruzzier trova Reyes lanciato in entrata, lo serve e arriva un bel canestro da sotto, mentre in casa orceana riprende a segnare Basile. Inizia l’ultimo minuto quando Ruzzier colpisce ancora da fuori (4/4) e riporta Trieste a +17. La difesa triestina chiude bene e rilancia l’attacco, giocato al limite dei 24” da Reyes che però sbaglia; il rimbalzo offensivo di Campogrande rimette in gioco lo stesso Reyes che colpisce dall’arco e manda le squadre all’intervallo lungo sul 30-50.

Orzinuovi muove il primo attacco della ripresa, concluso nel migliore dei modi da Zugno. La circolazione di palla crea non pochi problemi ai padroni di casa, la tripla di Brooks dall’angolo è mortifera e vale il +21. La reazione orceana è tutta nelle mani di Zugno, che dimostra grande foga agonistica nel procurarsi il tiro e nel realizzarlo. Ruzzier smista palloni a destra e a manca, ma l’azione dei padroni di casa è più efficace in questo momento, con Basile che si erge a protagonista gettandosi con efficacia nelle maglie difensive triestine.

Orzinuovi ci mette tanta grinta nel tentativo di rientrare nel punteggio, approfittando di un momentaneo black-out offensivo in casa biancorossa: Zugno e Leonzio fanno girare bene il pallone, Basile scocca la tripla ed è -14 per i suoi, con coach Christian che fa fermare il cronometro dopo il 9-3 subito in questo avvio. Trieste cerca di tessere nuove trame offensive, cercando con insistenza il ferro, ma le soddisfazioni continuano ad arrivare dai 6 e 75, stavolta con Filloy. Basile non ci sta, si fa largo nel pitturato e segna in appoggio, la reazione biancorossa arriva da Candussi che corregge l’errore in entrata di Reyes, costretto poi ad uscire per una botta. I padroni di casa ritornano in attacco, con un bel canestro di Zugno che evita Ruzzier segnando dalla media; il nuovo attacco di Trieste porta ancora Filloy a colpire dalla media, poi è Bertini a trovare due punti in entrata.

Botta e risposta continui in questa seconda metà di frazione, con Filloy sugli scudi: palla rubata, arresto e tiro dall’arco, con tre punti da aggiungere per il +18. Orzinuovi cerca di reagire con Basile, che lotta sotto canestro e ottiene un’occasione dalla linea della carità: 0/2 e punteggio immutato (45-64). Dall’altra parte Ferrero prova l’entrata e subisce fallo da Gasparin, iscrivendosi poi a referto dalla lunetta (2/2). L’ultimo minuto inizia con Orzinuovi in attacco, ma il tiro di Basile non entra. Trieste invece non si ferma, Vildera segna in area e replica con il successivo and-one per fallo di Zugno, che poco dopo si fa perdonare infilando dall’arco. L’ultimo possesso è di Trieste, ma non c’è modo di scoccare l’ultimo tiro e il quarto si chiude sul +20 per Trieste.

Trieste costruisce la prima azione dell’ultimo quarto, ma il ferro dice di no a Bossi. Dall’altro lato è Basile a continuare a rendersi protagonista, ottenendo due tiri liberi e trasformandoli entrambi. I biancorossi riprendono a produrre fatturato con Reyes, Bertini risponde da sotto e Reyes si ripete, ma stavolta dall’arco. Zugno accorcia dalla lunetta (2/2) e si ripropone poco dopo dai 6 e 75, mentre Trieste controlla trovando diversi extrapossessi e il canestro da sotto di Vildera, replicato poco dopo da Bossi.

I biancorossi gestiscono l’ampio vantaggio con una certa semplicità, lavorando bene in difesa e trovando punti da fuori con Brooks. Gli orceani si propongono spesso e volentieri sotto le plance con Basile, senza disdegnare soluzioni da lontano, con alterne fortune. A metà tempo il punteggio è 59-83, con Trieste che ha già messo a segno 16 triple. La schiacciata di Brown è di grande pregevolezza atletica, ma serve solo per lo spettacolo. Vildera viene fermato in malo modo da Basile e va in lunetta: 2/2 e vantaggio che sale a 24 lunghezze.

Bertini non si arrende e segna dalla media, Orzinuovi guadagna palla in difesa e torna in attacco, trovando con Brown un rimbalzo offensivo e altri due punti. Vildera non si ferma ed è oramai padrone del pitturato avversario, pur con le maglie oramai larghissime visto il punteggio. Il canestro del giovane Zilli arriva quando sta per iniziare l’ultimo giro di lancette, c’è ancora tempo per una rubata e per la successiva schiacciata di Brown, con la partita oramai chiusa da tempo che finisce con il punteggio di 69-87.

Il Tabellino

Agribertocchi Orzinuovi - Pallacanestro Trieste 69-87 (15-28, 15-22, 18-18, 21-19)



Agribertocchi Orzinuovi: Grant Basile 24 (8/18, 2/5), Ruben Zugno 14 (3/5, 2/6), clevon Brown 13 (6/11, 0/1), Ennio Leonzio 7 (0/3, 2/5), Alessandro Bertini 6 (3/6, 0/6), Giovanni Gasparin 3 (0/1, 1/3), Davide Zilli 2 (1/1, 0/1), Emanuele Trapani 0 (0/0, 0/1), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 31 11 + 20 (Grant Basile 12) - Assist: 14 (Ennio Leonzio 4)



Pallacanestro Trieste: Michele Ruzzier 17 (1/5, 5/6), Justin Reyes 16 (4/9, 2/5), Eli jameson Brooks 15 (0/2, 5/8), Giovanni Vildera 15 (6/8, 0/0), Ariel Filloy 10 (2/3, 2/6), Stefano Bossi 5 (1/2, 1/4), Francesco Candussi 4 (2/5, 0/0), Luca Campogrande 3 (0/1, 1/6), Giancarlo Ferrero 2 (0/0, 0/0), Lodovico Deangeli 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 44 11 + 33 (Giovanni Vildera 14) - Assist: 17 (Michele Ruzzier, Justin Reyes, Ariel Filloy 4)