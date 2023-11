Trieste batte Forlì e sale al secondo posto in classifica

Per l’undicesima giornata del campionato di Serie A2 2023/2024 la Pallacanestro Trieste riceve la visita dell’Unieuro Forlì, per un match la cui importanza è evidenziata dalla graduatoria del Girone Rosso, che vede gli ospiti secondi con un record di 8-2 e i padroni di casa terzi (7-3) appaiati all’APU Old Wild West Udine, recentemente sconfitta proprio all’Unieuro Arena.

Entrambe le compagini sono in buon momento di forma e con il morale decisamente alto, Trieste ha una striscia aperta di 4 vittorie consecutive, i romagnoli hanno vinto le ultime due gare, dopo la sconfitta subita a Verona tre settimane fa.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) - Il tocco decisivo dopo la palla a due tra Candussi e Zilli concede a Forlì l’occasione del primo attacco dell’incontro, che va a buon fine grazie ad Allen. La reazione di Trieste non dà frutti nelle prime due occasioni, nella terza Deangeli è fermato fallosamente da Pollone nell’appoggio al tabellone e va in lunetta, ma il ferro dice di no per due volte. Forlì torna in attacco e Johnson dalla media colpisce, subito imitato dall’altra parte del campo da Reyes, che infila i primi due punti per i padroni di casa. Squadre molto attente in difesa, poche le linee di passaggio in questo inizio. Reyes inizia a scaldarsi e arriva fino al tabellone, impattando il match a quota 4. Il pick and roll tra Ruzzier e Deangeli concede il primo vantaggio interno a Trieste, Forlì accusa il colpo e non riesce a reagire.

Candussi entra nel pitturato e con la specialità della casa – il semigancio – si iscrive a referto. Trieste prova ad accelerare, viste le polveri bagnate in casa forlivese, stavolta il pick and roll è tra Filloy e Vildera, punteggio 10-4 e cronometro fermato da coach Martino con poco più di 5 minuti da giocare nella frazione. Il rientro sembra aver cambiato qualcosa: Filloy stoppa Cinciarini lanciato a canestro, la palla resta però in zona d’attacco per gli ospiti e Johnson subisce fallo da Vildera. Dalla linea della carità è percorso netto per il n°11 ospite. Ora sono i padroni di casa a non trovare il fondo della retina, Forlì rosicchia altri due punti al divario con Cinciarini, immediatamente imitato da Vildera, sempre più padrone del pitturato. Allen sta per segnare, Johnson salta per il tap-in, ma esegue un tap-out, la palla gli ritorna in mano e per lui è semplice appoggiare il canestro del 12-10.

Il pareggio è nell’aria e Valentini lo interpreta al meglio, dall’altra parte è sempre Vildera a produrre fatturato. Entra Campogrande ed è subito festa: la tripla dall’angolo è la prima dell’incontro, il vantaggio di Trieste arriva a 5 lunghezze. Forlì trova un’eccellente opposizione difensiva di Trieste, Candussi rilancia l’azione e Reyes accetta di buon grado l’invito a nozze. Gli ospiti recuperano diversi palloni in attacco, ma ne perdono altrettanti, rimettendo in moto i padroni di casa che chiudono la prima frazione sul 19-12.

Trieste inizia col piede giusto, Bossi dirige l’orchestra e Candussi esegue l’assolo da sotto canestro. Per Forlì e Zampini ad iscriversi a referto, dopo una bella azione personale. Bossi e Reyes per due volte non infilano da fuori, ci pensa allora Candussi che fa +3 e crea il vantaggio in doppia cifra. Campogrande manda in lunetta Zampini, il cui 1/2 vale il punto n°15 per gli ospiti. Torna in attacco Trieste, con Ruzzier tornato in cabina di regia, cui però viene fischiata infrazione di passi. Forlì cerca di reagire per rifarsi sotto, ma Johnson è meno preciso delle occasioni precedenti. Così non è per Brooks, sua la tripla del 27-15, che gli permette anche di togliere lo zero dal suo scout personale, poco prima che Ferrero faccia la stessa cosa in attacco al ferro.

Johnson tiene vivo il punteggio dei forlivesi, che tornano poi in lunetta con Zilli (fallo di Ruzzier): 2/2 e punteggio di 29-19 a metà tempo. Forlì cerca nuove trame offensive, senza colpo ferire. Trieste deve spingere per approfittare della situazione: Vildera ne offre l’opportunità a Reyes, che poi nulla può sul successivo attacco ospite, che porta il “solito” Johnson fino a canestro. Il contropiede “duettato” Reyes-Campogrande esalta il pubblico, mentre sul fronte opposto sono i due americani a tenere i compagni in partita: prima Allen in azione, poi Johnson dalla lunetta firmano il -7 (33-26). Trieste non segna, Johnson e Allen si, penetrando la difesa triestina con una certa facilità e riportando Forlì ad un solo possesso di distacco, costringendo coach Christian a richiamare i suoi sul pino con 1’29” all’intervallo lungo.

L’uscita non dà frutti, ne approfittano i romagnoli che chiudono il recupero con Valentini che colpisce dai 6 e 75. Reyes prova a fare altrettanto ma sbaglia, sulla traiettoria del rimbalzo c’è Candussi che comodamente infila nel cesto. Il nuovo pareggio è opera di Zilli a gioco fermo (fallo di Filloy), Candussi si alza per schiacciare ma il ferro lo respinge, l’ultimo tiro di Zampini accarezza soltanto la retina e si va all’intervallo lungo in perfetta parità sul 35-35.

La prima azione della ripresa è degli ospiti, Allen serve Zilli che da sotto fa mettere il naso avanti a Forlì. Ci pensa Candussi a rimettere le cose a posto: servito da Reyes colpisce dall’arco ed è nuovo +1 interno. Lo stesso Candussi impedisce la replica a Johnson, fa ripartire l’azione che Reyes conclude nel migliore dei modi. Brooks non è da meno, si mette in proprio, sfugge al suo marcatore e in reverse lay-up rimette 5 lunghezze tra le due compagini. Allen blocca il tentativo di fuga colpendo dal pitturato, Trieste risponde con Candussi, fermato però dagli arbitri in azione di attacco al ferro per uno sfondamento; lo stesso succede a Zilli, con pallone che torna quindi in possesso di Trieste.

L’azione è un chiaro esempio della voglia di Trieste di reagire: movimento rapido di Deangeli in backdoor, scarico a Brooks sull’arco, side step per sbilanciare il suo marcatore diretto e tripla che esalta il PalaTrieste per il 45-39 dopo circa 4 minuti. Ruzzier commette fallo e viene rilevato da Bossi, che rimette in corsa Trieste, senza però muovere il punteggio. Forlì prova a rifarsi sotto, senza trovare l’occasione propizia, lo stesso per i padroni di casa che non ne approfittano, mentre viene superata la metà del quarto. Trieste esaurisce il bonus e Johnson torna sulla linea della carità: 2/2 e punteggio 45-41 a 4’07” dal 30’. La reazione triestina passa dalla coppia Brooks-Reyes, ma è Bossi a segnare con un gancio floater di rara precisione allo scadere dei 24”.

Si bagnano le polveri da ambo i lati del parquet per diverse azioni, fino a quando con poco più di un minuto ancora da giocare, è Allen a muovere il punteggio, prima in entrata, poi dalla media. Brooks suona la carica e riporta i suoi a +4, mentre il fallo di Filloy offre ad Allen la possibilità di incrementare il bottino: 1/2 e ospiti che tornano ad un solo possesso di svantaggio. L’azione di Trieste si sviluppa dalle parti di Brooks, che sbaglia il tiro, l’ultima azione del quarto è di Forlì, con fallo fischiato a Filloy su Cinciarini pochi decimi prima della sirena. Viene inoltre comminato un fallo tecnico a coach Christian e quindi i tiri liberi sono tre: il percorso netto del n°5 di Forlì riporta la gara in parità allo scadere del 30’.

Palla a Trieste per l’inizio di un’ultima frazione che si preannuncia combattutissima: Brooks cede a Deangeli che gli restituisce il pallone in angolo e ne consegue la tripla del nuovo +3. Cinciarini replica di lì a poco ed impatta nuovamente il match, Ruzzier non ci sta e vola in appoggio rimettendo avanti i suoi. Cinciarini ha la mano calda e infila un’altra tripla, stavolta quella del vantaggio esterno; lo stesso Cinciarini ferma fallosamente Deangeli sul tiro dall’arco, il capitano va in lunetta e il suo 1/3 rimette in parità la gara. Forlì non punge, Trieste perde due palloni e il nuovo attacco ospite vede il primo canestro del match di Pascolo.

Ritornano sotto i padroni di casa, ma la difesa forlivese fa buona guardia, costringendo Ruzzier ad attingere al proprio miglior basket per arrivare fino all’appoggio vincente al tabellone, pareggiando a quota 57. L’occasione del sorpasso arriva poco dopo, altra azione fulminea di Ruzzier e scarico dorato a Reyes, che segna da sotto. Dall’altra parte viene fischiato fallo a Reyes sull’azione di tiro di Allen: 0/2 e Trieste ancora davanti. La tripla di Filloy non va a segno, quella di Valentini invece si ed a metà quarto Forlì si riprende il vantaggio, ma dura poco, perché Brooks infila anche’egli dai 6 e 75. Sbagliano Candussi e Valentini, non sbaglia Reyes: 64-60, 3’24” ancora da giocare e time-out chiamato da coach Martino. Filloy ruba palla ad Allen, Ruzzier serve un altro splendido pallone a Reyes e Trieste va a +6. Per gli ospiti Allen è l’ultimo a mollare, prova l’entrata e subisce fallo da Filloy: 2/2 per lui, -4 per la sua squadra.

Mancano poco più di due minuti quando al PalaTrieste arriva da Candussi la tripla del +7. Gli ospiti non segnano e il match viene fermato da coach Christian, con Trieste palla in mano e 1’40” da giocare. Cinciarini manda in lunetta Reyes, per il 2/2 del +9 interno. Nulla da fare per Forlì, la benzina pian piano finisce e il fatturato si ferma, Trieste trova altri punti da Reyes e Candussi a gioco fermo e vola a +12 quando inizia l’ultimo minuto. Il finale è ancora a forti tinte biancorosse, con i punti di Brooks dalla lunetta e dall’arco che completano una bella vittoria.

Il tabellino

Pallacanestro Trieste - Unieuro Forlì 79-62 (19-12, 16-23, 14-14, 30-13)



Pallacanestro Trieste: Eli jameson Brooks 21 (2/4, 5/9), Justin Reyes 19 (8/12, 0/6), Francesco Candussi 17 (3/8, 3/7), Giovanni Vildera 6 (3/4, 0/0), Luca Campogrande 5 (1/1, 1/2), Michele Ruzzier 4 (2/2, 0/1), Lodovico Deangeli 3 (1/2, 0/0), Stefano Bossi 2 (1/2, 0/2), Giancarlo Ferrero 2 (1/2, 0/1), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/2), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Danny Camporeale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (Justin Reyes 15) - Assist: 17 (Michele Ruzzier 7)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 17 (4/8, 1/4), Kadeem Allen 15 (6/11, 0/3), Daniele Cinciarini 11 (1/4, 2/5), Fabio Valentini 6 (0/3, 2/6), Giacomo Zilli 6 (1/1, 0/0), Federico Zampini 5 (2/6, 0/1), Davide Pascolo 2 (1/2, 0/0), Luca Pollone 0 (0/3, 0/2), Todor Radonjic 0 (0/1, 0/2), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Xavier Johnson 10) - Assist: 6 (Kadeem Allen 3)