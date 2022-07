Serie A2 femminile, Futurosa Trieste arriva Chiara Camporeale

Chiara Camporeale torna a casa. Lo comunica la Futurosa Trieste in una nota di stampa. Cresciuta nel vivaio #F, Camporeale è un’ala forte, classe 2001, dotata di grande visione di gioco e di grande versatilità, è atleta in grado di ricoprire più ruoli: è a suo agio vicino a canestro con la sua grande fisicità, ma può anche giostrare come ala piccola, con ottime doti di passatrice e un buon tiro dall’arco.

Chiara Camporeale è cresciuta nel vivaio rosanero, con cui ha disputato due finali nazionali, vestito la maglia azzurra in tante selezioni giovanili, vincendo anche un bronzo europeo, e contribuito alla prima promozione #F, dalla serie C alla serie B.

Appena 17enne ha scelto di “emigrare”, approdando alle giovanili della Reyer Venezia e affacciandosi ancora minorenne alla Serie A1.

Restando sempre nell’orbita Reyer negli ultimi due anni ha disputato il campionato di A2 con squadre partner Reyer (Giants Marghera e Ponzano), con l’obiettivo di crescere e recuperare da un brutto infortunio al ginocchio, per fortuna ormai dimenticato.

Ora la scelta di tornare a casa, nella società in cui è nata, entrando in un gruppo molto coeso, ma di cui la Camporeale conosce molte giocatrici, compagne nel passato delle giovanili.

Un altro giovanissimo talento locale di ritorno, che conferma la linea che la società rosanero ha scelto: valorizzare le giovani giocatrici del territorio, dando loro l’opportunità di crescere in casa, in un ambiente che vuole creare i presupposti per far germogliare nuovamente una squadra di talenti locali, come sempre stato nei migliori momenti del basket femminile triestino.

In una serie A2 che sarà molto competitiva, in quanto le 4 straniere concesse alle squadre di A1 stanno portando molti talenti italiani a scegliere la seconda serie, si attendono le ultime mosse della società per completare la squadra.