Trasferta amara a Cento: la Pallacanestro Trieste cede al supplementare

La quarta giornata di campionato porta Trieste da prima in classifica a punteggio pieno in trasferta in Emilia Romagna, per affrontare la Benedetto XIV Cento, reduce dalla sconfitta in casa con Piacenza e quartultima in graduatoria con soli 2 punti. Ancora fuori dai giochi Filloy e con Campogrande in Lista N per onor di firma, l’ex di turno è Federico Mussini.



La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste) - Il lancio della palla a due dà il via al match, con i padroni di casa che muovono il primo attacco, senza però segnare. Trieste, invece, muove subito il punteggio grazie alla tripla di Reyes, subito imitato da Archie. Gli ospiti tornano in attacco e replicano con Brooks, dall’altra parte è ancora Archie a timbrare il cartellino. Prosegue il festival delle triple e anche Candussi si iscrive a referto, dalle parti di Cento è Benvenuti che segna dalla media. Ritmo velocissimo in questo inizio gara, valorizzato da un Benvenuti indiavolato. Reyes partecipa alla festa servito da un eccellente Ruzzier.

Poco dopo è Deangeli a segnare dalla lunetta e ad incrementare il vantaggio, che tocca le 5 lunghezze (14-9). Le due squadre dimostrano entrambe gran voglia di vincere, in particolare i padroni di casa. Mussini serve Toscano per un reverse lay-up da antologia, ma c’è poco tempo per gioire: Trieste ha già completato la transizione e Brooks colpisce dai 6 e 75, costringendo la panchina di Cento a fermare il cronometro dopo 6 minuti sul punteggio di 11 a 17. I padroni di casa escono dalla panchina particolarmente agguerriti, trovando un canestro di Bruttini al limite del cronometro. Trieste prova ad accelerare, sbagliando però per due volte il tiro pesante, ma restando sul fronte offensivo e riuscendo a segnare – con Brooks – un’altra tripla.

Cento sembra irretita e non trova più linee di passaggio semplici, dall’altra parte Bossi si iscrive a referto e tiene alto il ritmo, al punto che è poi Deangeli dall’arco a mandare Trieste a +12. La difesa triestina si chiude molto bene e non concede nulla ai padroni di casa, che subiscono ancora l’iniziativa di Deangeli, che va al tabellone, segna e poi dalla lunetta trasforma l’and-one per fallo di Sabin. Poco più di tre minuti e punteggio sul 13-28. I padroni di casa provano a rientrare, con Palumbo e soprattutto Bruttini sugli scudi: in un minuto Cento torna così a -9. Trieste con il doppio play in campo riesce a far muovere benissimo il pallone, ma, complice la pressione difensiva di Cento, non arriva facilmente al ferro; si va allora per linee esterne e Bossi infila dall’angolo. L’ultimo tiro di Cento non va a bersaglio e si va al riposo sul 19-31.

Seconda frazione che inizia con un’azione molto veloce di Trieste, che però non conclude a canestro. La reazione di Cento trova l’opposizione del pressing difensivo dei biancorossi, ma Mussini riesce ad aggirarla portando in backdoor i primi due punti del quarto. Reyes non si lascia impietosire e colpisce ancora da fuori, imitato poco dopo da Deangeli, costringendo coach Mecacci a chiamare timeout dopo poco più di 2 minuti sul 21-37. L’uscita dalla panchina non è dei migliori per i padroni di casa, che subiscono l’ennesima tripla, stavolta da Ruzzier, che si iscrive così a referto.

L’ingenuità di Archie ridà il pallone a Trieste, che segna ancora in appoggio al tabellone con Deangeli. La pioggia di triple prosegue grazie a Brooks, imitato stavolta da Sabin, che cerca di tenere i suoi in partita, trascinandoli anche emotivamente, sostenuto dal pubblico della Baltur Arena. Bruttini lo segue e a metà tempo segna il canestro del 28-45. I biancorossi tengono in mano la partita e giocano con convinzione e decisione, complice certamente la percentuale realizzativa da tre punti, particolarmente elevata.

Candussi in semigancio amplia il patrimonio offensivo di Trieste, imitato da Bruttini che prova a seguire le orme tracciate da Sabin. Il rimo scende decisamente, così come le percentuali realizzative; i biancorossi gestiscono con grande attenzione il pallone in attacco e controllano molto bene la fase difensiva, costringendo Cento a tentare soluzioni complesse per trovare il fondo della retina. La regia e i canestri di Mussini (6 punti in un amen) caricano i padroni di casa, per Trieste arrivano i punti dalla linea della carità con Deangeli che tiene i suoi a +15. Il buon momento di Cento sembra essersi esaurito, Reyes arriva dalle parti del tabellone e appoggia facilmente un altro canestro. L’ultimo possesso è per Cento, ma Kuuba non è fortunato nel tentativo e si va all’intervallo lungo con Trieste avanti di 17 (36-53), con Deangeli e Reyes già in doppia cifra e con le percentuali realizzative del 57% da due punti e del 50% da tre punti.

Si tona in campo con i padroni di casa che non riescono a trasformare due occasioni consecutive, mentre Trieste riprende a bombardare da fuori, ancora con Reyes. Gli emiliani mettono in condizione di segnare prima Palumbo dalla media e poi Archie, prima dai 6 e 75 e poi da sotto: Cento a -13. Trieste sbatte contro la difesa avversaria, Mussini suona la carica e il 9-3 interno costringe stavolta coach Christian a richiamare i suoi sul pino. L’uscita dal time-out dà nell’immediato un solo punto (1/2 Candussi dalla lunetta), con Cento che vede l’uscita del tunnel con Toscano, portandosi a -10. Brooks non ci sta, nemmeno Mussini, che riesce a segnare subendo fallo e con l’and-one mette i suoi a -9 sul 50-59 a metà tempo.

La reazione di Trieste di fronte alle scorribande del n°4 di Cento ha le fattezze di Ruzzier, che infila da ben oltre l’arco un canestro che vale oro in questo momento della partita. La difesa di Trieste non riesce però a contenere l’esuberanza degli emiliani, con Toscano che penetra, segna, subisce fallo e segna anche il libero aggiuntivo, per il nuovo -9; lo stesso Toscano si va a prendere lo sfondamento di Ruzzier e rimette i suoi in fase offensiva, ottenendo dalla linea della carità un punto da Bruttini (1/2). Trieste deve reagire e tenere i padroni di casa a distanza, l’azione appare appare meno fluida rispetto alla prima metà di gara e la gestione del pallone più farraginosa.

Cento grazia Trieste, che può andarsi a cercare miglior fortuna nel pitturato: il fallo su Reyes concede al n°7 in maglia rossa due tiri liberi, con uno solo segnato. Con ancora 3’16” da giocare, il punteggio è 54-63. Mussini orchestra abilmente la regia, Sabin riceve ed infila dai 6 e 75, riaprendo di fatto la gara. Qualche errore da ambo i lati del parquet, fino alla schiacciata di Reyes, che però si vede fischiare un fallo tecnico; gli emiliani infilano il libero che ne consegue e tornano in attacco sul -7, trovando un’altra tripla con Moreno. Trieste si vede raggiungere con le stesse armi che aveva utilizzato per scappare nel secondo quarto, non riuscendo più a segnare, se non a gioco fermo. L’ultimo minuto non produce altre emozioni e il quarto si chiude sul 61-66, con Trieste avanti di 5.

L’ultimo quarto inizia con l’errore da fuori di Deangeli, Cento è intenzionata a chiudere il recupero e Sabin si mette in proprio segnando dai 6 e 75. Brooks colpisce da sotto e tiene i suoi a due possessi di vantaggio, i padroni di casa non segnano e Trieste torna in attacco, godendo di ben 2 rimbalzi offensivi prima di trovare il fondo della retina con Reyes. Cento persevera nel tentare la via del tiro da fuori, Trieste cerca invece il ferro e lo trova ancora con Brooks, tornando ad un più rassicurante +8 (64-72) dopo poco più di due minuti. I padroni di casa cercano di ritrovare quelle energie e quei tatticismi che hanno loro consentito di rientrare nel punteggio: Mussini ne è il più titolato interprete, trovando 4 punti in un amen.

Trieste reagisce con veemenza, recuperando rimbalzi e mettendo Reyes in gran spolvero a segnare dalla media. Benvenuti segna un libero, prima che dall’altro lato del parquet un debordante Candussi trovi di forza la via del canestro. Palumbo la mette da fuori, Trieste non gestisce l’attacco con particolare attenzione e si ritrova con un solo punto di vantaggio dopo la tripla di Mussini, con ancora poco più di 3 minuti da giocare. Cento esaurisce il bonus, Reyes non ha successo nonostante i due rimbalzi in attacco, ma ci riprova nell’azione successiva (dopo l’ennesimo rimbalzo in difesa), segnando una tripla pesantissima in questo momento del match.

Coach Mecacci chiama il suo ultimo time-out sul 75-79, in uscita dal quale Benvenuti cerca e trova un fallo sul proprio tiro (con Trieste che esaurisce il bonus): 1/2 e Cento a -2. I biancorossi muovono l’attacco, ma Ferrero non riesce a metterla da fuori. Archie invece sì e i padroni di casa trovano il vantaggio all’inizio dell’ultimo minuto. Il fallo di Ruzzier manda Mussini sulla linea della carità: per lui percorso netto e +3 interno (82-79). Brooks la mette di tabella e impatta il match, quando mancano solo 20” alla sirena. L’ultima azione è ancora per Cento, Mussini prende il ferro e si va quindi ai supplementari sul punteggio di 82-82.

Si preannuncia un overtime infuocato in questa partita che dopo i primi 20 minuti sembrava chiusa in cassaforte per Trieste. La situazione vede con 4 falli Ruzzier, Palumbo e Toscano. Mussini inizia come aveva finito, ovverosia con una tripla sbagliata. Brooks perde palla, Cento torna in attacco ma non colpisce, ci riprova Trieste con Candussi, ma niente di fatto. Il primo minuto se ne va senza cambiamenti nel punteggio. Toscano dalla lunetta (fallo di Reyes) fa 1/2 e i padroni di casa mettono il naso avanti, dall’altro lato il quinto fallo di Palumbo manda sulla linea della carità Candussi: 2/2 e +1 Trieste. I padroni di casa perdono palla, Brooks muove l’attacco biancorosso, ma Ruzzier da fuori non centra il bersaglio.

La stanchezza affiora e incide nettamente sul rendimento dei giocatori in campo in questo momento. Lunetta per Benvenuti (quinto fallo di Ruzzier): 0/2 e punteggio immutato. Errore di Brooks, Cento ci riprova con Mussini, ne esce un altro errore quando iniziano gli ultimi 2 minuti. Ferrero sbaglia la tripla, arriva Deangeli a rimbalzo e infila il +3 ospite (83-86). Gli emiliani non trovano la via del canestro, Deangeli recupera ma commette un errore sanguinoso perdendo palla e rimettendo in moto l’attacco di Cento: Archie si prende la linea di fondo e in appoggio infila i due punti del -1. Tripla di Candussi e tripla di Moreno, punteggio immutato a 40” dal termine. Trieste gode di un extrapossesso dopo un errore da fuori, ma Candussi sbaglia.

Moreno recupera e lancia Sabin, che va fino in fondo riportando avanti i suoi. Candussi perde palla con 7” sul cronometro, regalando il pallone a Cento. Fallo tattico di Deangeli su Sabin, che dalla linea della carità può provare a chiudere i giochi: 2/2 e punteggio sul 92-89. Time-out di coach Christian per disegnare l’ultima azione, ma si presume un fallo per impedire il tiro da tre punti. Brooks rimette il pallone in gioco, il tiro finale di Candussi si spegne sul ferro, Reyes commette fallo su Sabin, che dalla lunetta chiude i giochi.

IL TABELLINO

Sella Cento - Pallacanestro Trieste 94-89 (19-31, 17-22, 25-13, 21-16, 12-7)



Sella Cento: Federico Mussini 22 (6/8, 2/11), Tyler francis Sabin 18 (2/5, 3/5), Dominique Archie 15 (3/6, 3/8), Davide Bruttini 11 (4/5, 0/0), Daniele Toscano 8 (3/7, 0/2), Lorenzo Benvenuti 7 (2/5, 0/0), Mattia Palumbo 7 (2/7, 1/3), Yankiel Moreno 6 (0/2, 2/3), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/2), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Dominique Archie 8) - Assist: 18 (Federico Mussini 4)



Pallacanestro Trieste: Justin Reyes 30 (7/13, 5/10), Eli jameson Brooks 17 (2/5, 4/10), Francesco Candussi 17 (4/8, 2/10), Lodovico Deangeli 14 (2/3, 2/5), Michele Ruzzier 6 (0/1, 2/4), Stefano Bossi 5 (1/2, 1/3), Giancarlo Ferrero 0 (0/0, 0/8), Giovanni Vildera 0 (0/0, 0/0), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 48 13 + 35 (Justin Reyes 18) - Assist: 22 (Eli jameson Brooks 12)