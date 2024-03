Successo esterno per Trieste, che batte la Solmec Rovigo per 48-54

In un incontro di grande importanza, Futurosa iVision Trieste ottiene una vittoria fondamentale a Rovigo, conservando con grinta il quarto posto in classifica e tenendo alle spalle Treviso e Matelica, entrambe vincenti.

Nonostante i problemi di roster, con la prolungata assenza di Rosset e con una Marta Ostojic vista in campo solo per pochi minuti, Trieste dimostra di aver raggiunto una solidissima coesione di squadra e supera indenne una serata difficile, con la panchina corta, le tante palle perse e le basse percentuali al tiro, in un match non felice dal punto di vista offensivo.

LA PARTITA

La partita si apre con una Rovigo aggressiva, che inizia bene e tiene le redini del match in mano per i primi 20 minuti. Futurosa resta agganciata alle venete soprattutto grazie a un’ottima Miccoli, in un periodo di forma davvero strepitoso. Un primo tempo non bello che va avanti a piccoli strappi e pochi canestri, si chiude con Rovigo sul +6.

La svolta arriva nella seconda metà del match, quando le #F rovesciano l'inerzia della partita, piazzando un parziale di 9-1 nei primissimi minuti trascinate ancora da Miccoli e dalla ritrovata verve di

Sammartini (ennesima doppia doppia per lei) e Camporeale. Futurosa stringe le maglie in difesa e trova soluzioni più equilibrate in attacco. Le rosanero corrono e difendono e Mura non risente del roster corto trovando contributi determinanti dalla panchina con Visintin, Lombardi e Leghissa.

Il +8 del terzo quarto non è però margine sufficiente e Rovigo rientra a pochi minuti dalla fine del match, che si chiude in volata con Futurosa più lucida e precisa (soprattutto ai liberi) nel momento decisivo. A - 3 giornate dalla fine della stagione regolare, questa vittoria conferma non solo il quarto posto ma soprattutto il carattere e la determinazione di una squadra che non si arrende mai e che con il passare delle giornate ha consolidato una compattezza e soprattutto profondità di roster, che sarà determinante nella maratona playoff.

IL TABELLINO

Solmec Rhodigium Basket - Futurosa Trieste iVision 48 - 54 (10-9, 25-19, 32-40, 48-54)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Masic*, Viviani* 10 (0/9, 2/9), Martin NE, Paoletti, Battilotti 9 (4/9, 0/2), Tumeo 1 (0/1, 0/1), Bonivento* 9 (1/12, 2/4), Marchetti NE, Zanetti* 4 (1/3, 0/1), Furlani* 4 (1/5 da 2), Ballarin 3 (1/1 da 3), Atanasovska 8 (2/6, 1/2) Allenatore: Pegoraro G.

FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati NE, Visintin 3 (1/1 da 2), Briganti NE, Rosset NE, Tempia 4 (1/3, 0/6), Ostojic* 3 (1/4 da 2), Miccoli* 16 (6/17 da 2), Leghissa 2 (1/2 da 2), Sammartini* 11 (4/9, 0/3), Lombardi 4 (0/1, 1/3), Camporeale* 11 (0/2, 2/8), Carini* Allenatore: Mura A.