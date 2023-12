San Luigi, è ufficiale il ritorno di Andrea Carlevaris

Lo avevamo reannunciato qualche giorno, ora sono arrivati anche le foto di rito e il comunicato ufficiale: Andrea Carlevaris è tornato al San Luigi. L'attaccante classe 2000 dopo tre anni in giro er il Nord Italia tra Virtus Verona, Cjarlins Muzane, Montebelluna e Caldiero Terme fa rientro in biancoverde.

Questo il comunicato ufficiale: "Per il San Luigi il 2023 si chiude con il botto. Rientra nella famiglia bianco verde il nostro campione Andrea Carlevaris. Bentornato a casa Carle Carle".

Per un Andrea Carlevaris che torna, c'è un Gabriele De Nuzzo che va via: il gocatore infatti attraversa il confine con la Slovenia per assare al Tabor Sezana.