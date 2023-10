Barcolana: in città i ministri Lollobrigida e Abodi

TRIESTE - I ministri Lollobrigida e Abodi saranno presenti alla 55esima edizione della Barcolana. Arriverà sabato nel tardo pomeriggio il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che domenica prenderà parte alla regata a bordo dell’imbarcazione Prosecco Doc, che sarà timonata anche quest’anno da Mitja Kosmìna insieme a una squadra internazionale formata da 17 regatanti e coordinata dagli armatori gli imprenditori Claudio Demartis e Pompeo Tria, e dall'esperto velista e team manager Riccardo Bonetti. Per la prima volta in assoluto il ministro Lollobrigida partecipa ad una regata e alla Barcolana in particolare e come prima esperienza salirà proprio, grazie al Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, su Shockwave3 il maxi di 90 piedi. Sabato inoltre sarà, alle 20.30, allo stand del Masaf, all'interno del Villaggio Barcolana per valorizzare i prodotti della pesca e dell’acquacoltura italiana. Domenica, invece, sarà presente a Trieste il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che seguirà la regata e premierà il vincitore assieme al Presidente della Barcolana Mitja Gialuz.