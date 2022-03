Stasera 9 marzo l'anteprima triestina del libro CoffeExperts alla libreria Lovat

I fratelli triestini Andrea e Marco Bazzara hanno deciso di omaggiare la propria città con una presentazione in anteprima di CoffeExperts, l’ultimo libro da loro curato per la fortunata collana editoriale Bazzara CoffeeBooks. L’evento si terrà oggi, mercoledì 9 marzo, alle ore 18 nei bellissimi spazi dell’accogliente libreria Lovat a Trieste, affacciata sul Viale XX Settembre.

Frutto di due anni di intenso lavoro redazionale che hanno distillato i migliori interventi di ben quattro edizioni del summit Trieste Coffee Experts, il libro propone un affascinante viaggio nel mondo del caffè esplorato da vari punti di vista e prospettive, alle quali hanno dato voce grandissime personalità del mondo caffeicolo italiano, e non solo.

I temi

CoffeExperts è un libro adatto sia a chi si approccia al mondo del caffè per la prima volta, e può soddisfare molte curiosità, sia ai professionisti interessati agli ultimi sviluppi del settore, interessato negli ultimi anni da molte evoluzioni. I contributi tecnici e divulgativi risultano tanto attuali e interessanti per l’esperto, quanto accessibili e coinvolgenti per il neofita. Spaziano dalla storia e caratteristiche della pianta all’attenta selezione e lavorazione del chicco crudo; dalle tecniche di tostatura agli effetti della bevanda sull’organismo; dalla sfera sensoriale e aromatica al mondo dei baristi e delle attrezzature utilizzate; dalle evoluzioni della caffettiera ai metodi di estrazione e preparazione alternativi all’espresso.

Fra i nomi di peso che hanno dato il proprio contributo al libro, spiccano Maurizio Cimbali, presidente del prestigioso gruppo Cimbali e nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne ha firmato la prefazione. Ma saltano all’occhio anche altri nomi importanti, dall’Ambasciatore italiano della Repubblica di Colombia Gloria Isabel Ramírez Ríosa GiuseppeBiffi della Siemens e Michele Cannone della Lavazza, tanto per citarne alcuni.

Pagina dopo pagina - anche con l’ausilio di un ampio e curatissimo corredo di immagini e grafici di grande impatto - si ripercorrono le Onde del Caffè per arrivare sino alle nuove frontiere delle tecnologie digitali nell’industria 4.0 e a una visione prospettica attenta al futuro della filiera e del pianeta.

I risultati

Così come è avvenuto per le pubblicazioni precedenti a firma dei Bazzara, tradotte in diverse lingue e più volte ristampate negli anni, anche CoffeExperts ha subito riscontrato un grande successo grazie all’autorevolezza e all’alta reputazione che la Bazzara gode nell’ambito dell’editoria specialistica di settore: prima dell’uscita, il volume aveva infatti già registrato quasi duemila copie prenotate da numerose delle più importanti realtà italiane e internazionali del settore caffè.

La presentazione

Figli “d’arte”, i giovani autori Andrea e Marco Bazzara ci tenevano a sfogliare e commentare per la prima volta questo loro lavoro nella città dove si sono formati in ambito caffeicolo - quella Trieste che ha alle spalle tre secoli di cultura di settore, da più parti riconosciuta come indiscussa capitale del caffè espresso - e dove ha sede l’azienda di famiglia, la Bazzara Espresso, per la quale lavorano rispettivamente come Sales e Quality manager.

La presentazione ufficiale del volume a livello nazionale - che sarà introdotta dal ministro delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali Stefano Patuanelli, autore della postfazione di CoffeExperts - è prevista invece lunedì 14 marzo, a Rimini, in occasione di Sigep, importante fiera professionale dedicata a prodotti alimentari e bevande dolci.

Il volume CoffeExperts è acquistabile nell’eShop aziendale e sulla pagina Amazon della Bazzara Espresso. Sarà disponibile anche presso librerie selezionate, fiere di settore e nelle migliori Accademie e scuole di caffè sul territorio nazionale.