Un'estate di letteratura, storia e incontri: cinque eventi da non perdere in città

L’Associazione culturale Tina Modotti - Odv, in collaborazione con l’Associazione Auser Volontariato Pino Burlo Di Trieste, organizza oggi, lunedì 20 giugno, la presentazione del romanzo "Trieste, 1974" di Massimiliano Stefani, un ricco programma che proseguirà lunedì 27 giugno alle ore 18.30 in via Luigi Frausin, 17 (San Giacomo) con la presentazione del libro "La fiamma nera. Il rogo del Narodni dom" (qudulibri, 2020) di Ivan e Zoran Smiljani?.

"L'incendio al Narodni dom di Trieste, la casa della cultura slovena, avvenuto 101 anni fa, è l'evento centrale di questo fumetto che avete in mano. Un atto violento che rivela l'ubriacatura fascista che presto contagerà gran parte della maggioranza italiana di una città incontro di culture diverse quale è stata ed è Trieste. [...] Le grandi ragioni della storia, la dissoluzione dell'impero austro-ungarico, la guerra mondiale appena terminata, e quella che presto arriverà, la nascita del fascismo italiano, la trasformazione fascista di gran parte della comunità italiana, il conflitto etnico è documentato e sceneggiato in questo fumetto dove i protagonisti della macro storia e le vite della gente comune trovano uguale palco dove recitare." (Dalla prefazione di Davide Toffolo). Interverranno gli autori. L’incontro è organizzato insieme allo Slovenski klub (Trieste) e alla cooperativa Zadruga Primorski dnevnik.

Il programma completo

Ricco il programma della rassegna di incontri estivi che vanno dal 20 giugno al 18 luglio 2022. Qui tutti gli incontri nel dettaglio: