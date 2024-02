Caos stipendi Asugi, Pototschnig Fials: “penalizzato nettamente il personale"

TRIESTE - "Gli stipendi del personale Asugi subiscono una grave decurtazione” a riportarlo il segretario regionale Fials, Fabio Pototschnig. Dopo le proteste dei comitati dirette ad Asugi e all’assessore Riccardo Riccardi per le chiusure dei due consultori di San Giacomo e San Giovanni, si uniscono ora anche le voci dei sindacati per una nuova spinosa questione che va ad impattare direttamente sul personale sanitario di Trieste, Gorizia e del Burlo Garofolo. “La Regione, in nome di una non ben definita perequazione da quest'anno - continua Pototschnig - ha assegnato in modo diverso le risorse aggiuntive regionali alle aziende regionali e il budget assegnato, mai invariato nei 25 anni precedenti, ha penalizzato nettamente il personale del comparto dell’Asugi che passa da un fondo di 4milioni e 700mila euro a 1 milione e 900mila, mentre il Burlo passa da 569mila a 188mila euro”.

Gli effetti della manovra

Per Pototschnig da marzo gli straordinari per i turni che vanno dalle 12 alle 24 ore, alle notti e festivi non saranno pagati. Cesseranno inoltre le maggiorazioni per i richiami in servizio e non potranno essere pagate le quote di indennità previste per i Tutor dei corsi di laurea. “Situazione che avevamo già ampiamente denunciato, ma la politica Regionale sembra non aver intenzione di ascoltarci per rivedere le loro decisioni. Per questo motivo attiveremo ogni forma di protesta possibile, auspicando una massiccia partecipazione dei lavoratori e se l'assessore Riccardi o ancora meglio il presidente Fedriga continueranno a non ascoltarci potremmo arrivare fino ad indire uno sciopero generale di tutto il personale del comparto dell'Asugi e del Burlo Garofolo” conclude Pototschnig.

La risposta di Asugi

Alla richiesta di un commento il direttore Asugi, il dottor Antonio Poggiana ha risposto che è stato convocato il tavolo sindacale per discuterne.