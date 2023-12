Il grande cuore dei vigili del fuoco: San Nicolò arriva al Burlo con l'autoscala

TRIESTE - Una grande sorpresa per i piccoli pazienti del Burlo: San Nicolò è arrivato oggi a bordo dell'autoscala nel reparto di oncoematologia. Si trattava di un Vigile del Fuoco del comando di Trieste che ha vestito i panni del santo e ha lasciato alcuni regali per i piccoli pazienti sulla terrazza del reparto. E' entrato quindi nei corridoi della pediatria per salutare i bimbi ricoverati e consegnare loro alcuni doni. Successivamente il vigile-San Nicolò e il collega sono entrati in Ospedale e hanno attraversato i corridoi della clinica pediatrica e della chirurgia per salutare a distanza i bambini ricoverati e lasciare loro qualche regalo. Oltre ai due Vigili, al successivo incontro con la Direzione Strategica del Burlo, anche una nutrita rappresentanza del Corpo guidata dal nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Alberto Maiolo.

"Il nostro più sincero ringraziamento va al Comando Provinciale di Trieste dei Vigili del Fuoco - ha dichiarato il Direttore Generale dell’Irccs, dottor Stefano Dorbolò -, al suo Comandante e a tutto il personale a cui auguriamo un buon lavoro e con i quali siamo sempre lieti di collaborare". Dal canto suo, il comandante Maiolo ha affermato che "per il Comando Provinciale di Trieste, il San Nicolò all’Irccs Burlo Garofolo è ormai un appuntamento fisso che inorgoglisce tutti i Vigili del Fuoco i quali hanno voluto partecipare personalmente all’acquisto dei doni da consegnare ai bambini dell’ospedale infantile, un appuntamento che sancisce un saldo e duraturo rapporto di reciproca collaborazione e di vicinanza tra le parti".

"Con questa iniziativa – ha aggiunto Maiolo -, i Vigili del Fuoco vogliono essere vicini a tutti quei bambini che hanno bisogno di gioia e di sorrisi anche da parte di coloro che, quotidianamente, pensano alla loro sicurezza. Quest’anno abbiamo anche colto l’occasione per effettuare una prova di accessibilità e manovrabilità con la nuova autoscala all’interno del comprensorio dell’istituto materno".