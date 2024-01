Wärtsilä, annullata manifestazione del 3 febbraio

TRIESTE - Dopo la riunione convocata d’urgenza ieri dal MIMIT che ha di fatto segnato il dietro front di Wärtsilä, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, in una nota di questa mattina si dicono soddisfatte. Prorogata la solidarietà fino al 30 giugno con l’auspicio che gli accordi portino verso una reindustrializzazione del sito. Dopo questi importanti traguardi raggiunti nella giornata di mercoledì 17 gennaio, è annullata la manifestazione prevista per il 3 febbraio. Il segretario Territoriale Fim Cisl, Alessandro Gavagnin si ritiene soddisfatto dopo la giornata di ieri: “Wärtsilä finalmente è tornata sui suoi passi, è importante che siano di nuovo al tavolo. Per il processo di reindustrializzazione la presenza di Wärtsilä era fondamentale perché ricordiamo che lo stabilimento è sempre di proprietà sua. Per l’incontro del 22 gennaio immagino che venga stilata una bozza dell’accordo di programma e che si inizi a parlare di tempi per il riassorbimento dei lavoratori: è anche ora che i lavoratori di Wärtsilä dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra sappiano cosa andranno a fare”. Ricordiamo, infatti, che l’incontro previsto al MIMIT a Roma per il 22 gennaio, dovrebbe vertere proprio sull’accordo di programma.

“Giudizio positivo sulla giornata di ieri - sottolinea il segretario della Uilm Antonio Rodà - però questo non basta. Se da una parte si sono create le prospettive di lavoro per i prossimi sei mesi, sarà nostro compito monitorare la situazione generale, tavolo dopo tavolo, affinché si cominci a delineare il programma industriale di Ansaldo, presente ieri, che sappiamo essere il soggetto che dovrebbe subentrare nell’attività. Anche se si stanno creando i presupposti per attrarre altre aziende nell’area.”. Il segretario generale Fiom-Cgil Trieste, Marco Relli conclude: “è evidente che l’intervento del ministro Urso, abbia sortito l’effetto desiderato di far tornare Warstila in campo. Ansaldo apre le porte al discorso a livello di sito, di possibili partnership: il ritorno di Mitsubishi dichiarato più volte, risulta probabile, come quello di nuovi soggetti inerenti al mondo Green”.